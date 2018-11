Wirtschaftsraktionen zum Brexit Lieber traurige Gewissheit als gar keine

Großbritannien verlässt die EU. Was lange nur als abstrakte Möglichkeit erschien, ist mit der Zustimmung der übrigen EU-Länder am Sonntag wieder etwas mehr zur Gewissheit geworden.

Aus der Politik mangelt es dazu nicht an betrübten Kommentaren. Von einer "Tragödie" sprach EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, von sehr "zwiespältigen Gefühlen" Bundeskanzlerin Angela Merkel. Deutlich positiver klingen im Vergleich dazu Stimmen aus der Wirtschaft.

So sprach der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in einer ersten Reaktion von einem "fairen Angebot an Großbritannien", dem das Land zustimmen solle. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) teilte mit, die Zustimmung in Brüssel sei "ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem geregelten Brexit". Und der Bundesverband deutscher Banken lobte, die vereinbarte Übergangsphase gebe "allen Beteiligten die Chance, die Details der künftigen wirtschaftlichen Beziehungen auszuarbeiten".

Weite Teile der Wirtschaft auf beiden Seiten des Ärmelkanals waren gegen den britischen EU-Austritt gewesen. Schließlich sind Unternehmen die größten Gewinner des europäischen Binnenmarktes. Viele profitierten auf die ein oder andere Weise auch von den so oft kritisierten EU-Subventionen. Doch am Ende nützten alle Warnungen nichts. Die britischen Bürger stimmten mit knapper Mehrheit für den Brexit.

Seitdem will die Wirtschaft vor allem eines: klare Ansagen. Gibt es künftig wieder Zölle und wie hoch fallen sie aus? Dürfen britische Banken weiter ihre Dienste auf dem Festland anbieten? Was wird aus Millionen Arbeitnehmern aus anderen EU-Ländern, die bisher auf der Insel arbeiten?

Die Unsicherheit schlägt sich in Großbritannien seit geraumer Zeit in Zahlen nieder: Unternehmen hielten sich mit Investitionen für die Zukunft zurück - weil die so ungewiss war. Schließlich schien selbst ein Rücktritt vom Brexit lange noch denkbar. Vor diesem Hintergrund dürfte vielen Firmen eine traurige Gewissheit nun lieber sein als gar keine. Wer als Firmenchef die Weichen für eine Zeit nach dem Brexit stellen will, kann seit Sonntag etwas sicherer sein, das Richtige zu tun.

"Abrissbirne für unsere Wirtschaft"

Dennoch bleibt noch vieles offen - besonders die Zustimmung des britischen Unterhauses zum Austrittsvertrag. Bis dahin gebe es "keine Entwarnung", hieß es vom VCI. Auch der VDMA rät seinen Mitgliedsunternehmen "sich weiter auf einen chaotischen Brexit vorzubereiten".

Gegen einen sogenannten No-Deal-Brexit dürfte in den kommenden Tagen und Wochen nicht zuletzt britische Unternehmensvertreter kämpfen. Solch ein Austritt ohne Vertrag wäre "eine Abrissbirne für unsere Wirtschaft", warnte John Allen, Chef des einflussreichen Industrieverbands CBI.

Auch deutsche Wirtschaftsvertreter appellieren an die britische Politik. "Nun ist das britische Parlament am Zug, es geht um alles oder nichts", sagte Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Groß- und Außenhandel, dem "Handelsblatt". Auch Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, warnte gegenüber der Zeitung: "Der 'No Deal' ist noch nicht ausgeräumt".

Falls Premierministerin Theresa May den Vertrag durchs Parlament bringt, haben die Briten notfalls bis Ende 2022 um ein neues Handelsabkommen zu schließen. Damit werde man die engen Lieferketten zwischen Unternehmen in Großbritannien und auf dem Festland erhalten können, versprach May. "Der Deal ist gut für die Wirtschaft."

Das allerdings sehen die Betroffenen nach wie vor anders - zumindest hinter verschlossenen Türen. So sprach der Industrieverband CBI zwar offiziell von einem "Fortschritt", den man dank den Verhandlern auf beiden Seiten gemacht habe. Laut einer von ITV News veröffentlichten Email hatte der Chefverhändler des Verbands, Nicole Sykes, sich aber gegen solch eine Formulierung gewehrt. Es gebe "keinen Grund, die Verhandler zu loben, denke ich, denn es ist kein guter Deal".