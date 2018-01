Brexit "Wir brauchen Briefmarken für dieses fröhliche Ereignis"

Für Boris Johnson ist der geplante Austritt seines Landes aus der Europäischen Union ein Grund zum Feiern. Und so wie es zu bedeutenden historischen Ereignissen - und inzwischen auch zu Filmen wie Harry Potter oder Game of Thrones - Sondermarken der Royal Mail gibt, wünscht sich der britische Außenminister auch eine eigene Brexit-Briefmarke.

"Wir brauchen Briefmarken für dieses fröhliche, bedeutsame Ereignis", sagte Johnson dem britischen "Guardian" und der Boulevardzeitung "The Sun" zufolge - wobei Letztere eine eigene Kampagne für solch eine Sondermarke betreibt.

Zur anstehenden Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle am 19. Mai seien schließlich auch Briefmarken geplant, sagte Johnson. "Wir haben Briefmarken, die an nationale Ereignisse erinnern." Und der EU-Austritt sei das "größte in Jahrzehnten".

Die Royal Mail hat dieses Ansinnen jedoch längst abgelehnt - und wurde dafür scharf kritisiert. Die zuständige Staatssekretärin für das Postwesen, Margot James, will an dieser Entscheidung auch nicht rütteln.

Der EU-Austritt sei eine umstrittene Angelegenheit, sagte sie. Das sei beim Beitritt zu den Europäischen Gemeinschaften im Jahr 1973 anders gewesen.

Damals hatte es eine Briefmarke gegeben.