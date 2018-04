Monatsbericht der Bundesbank Deutsche Wirtschaft wächst offenbar schwächer als erwartet

Die deutsche Wirtschaft hat nach Ansicht der Bundesbank zu Jahresbeginn ihr Wachstumstempo wohl deutlich gedrosselt. Das Plus beim Bruttoinlandsprodukts (BIP) könnte demnach im ersten Vierteljahr "spürbar niedriger ausgefallen sein" als in den Vorquartalen, wie die deutsche Zentralbank in ihrem Monatsbericht mitteilte.

Die Hochkonjunktur halte zwar an. Entgegen den bisherigen Erwartungen dürfte das Verarbeitende Gewerbe den Bundesbank-Volkswirten zufolge jedoch allenfalls geringfügig zum Wachstum beigetragen haben.

"Mit Blick auf die niedrige Erzeugung im Februar dürften die Streiks in der Metall- und Elektroindustrie sowie die ungewöhnlich starke Grippewelle eine Rolle gespielt haben", heißt es in dem Bericht. Die Krankheitswelle dürfte demnach auch die Entwicklung in anderen Branchen beeinträchtigt haben. Die Auftragslage in der Industrie sei aber nach wie vor "sehr gut", und auch im Baugewerbe mangele es nicht an neuen Aufträgen.

Im vierten Quartal 2017 war die deutsche Wirtschaft um 0,6 Prozent gewachsen. Im Sommer vorigen Jahres lag das Plus beim BIP sogar bei 0,7 Prozent. Eine erste Schätzung des Statistischen Bundesamtes zum BIP des ersten Quartals soll am 15. Mai veröffentlicht werden.

Stärkerer Lohnanstieg erwartet

Gleichzeitig rechnet die Bundesbank wegen des grundsätzlichen Aufschwungs mit stärkeren Lohnanstiegen. Es spreche vieles dafür, "dass sich in den kommenden Jahren die zunehmenden Knappheiten am Arbeitsmarkt stärker in der tatsächlichen Lohnentwicklung niederschlagen werden", heißt es im Bericht.

In einer Studie hat die Bank die Lohnentwicklung der vergangenen Jahre mit der Entwicklung in anderen Ländern verglichen. Das Ergebnis: Es gebe "keine Hinweise darauf, dass der nominale Lohnanstieg in Deutschland in den vergangenen Jahren ungewöhnlich schwach war".

Das habe laut der Studie unter anderem am gestiegenen Angebot an verfügbaren Arbeitskräften aus der EU, den niedrigen Inflationsraten der Jahre 2015 und 2016 und der vergleichsweise geringen Zuwächse der Produktivität gelegen.