Bundeskartellamt Europcar darf Konkurrent Buchbinder übernehmen

Europas größter Autovermieter Europcar kann seinen deutschen Konkurrenten Buchbinder übernehmen. Das Bundeskartellamt gab den Zusammenschluss frei. Mit der Fusion rückt der französische Konzern an den deutschen Marktführer Sixt heran.

Der Regensburger Anbieter Buchbinder ist der Autovermieter mit dem fünfthöchsten Umsatz in Deutschland. Das Unternehmen hat eine Flotte von rund 20.000 Fahrzeugen. Es bleibt laut einer Sprecherin als eigenständige Marke erhalten. Der Kaufpreis wurde nicht veröffentlicht.

Der deutsche Markt für Autovermietung sei mit einigen großen und vielen kleinen Anbietern sehr vielfältig, sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. Die Fusion ist nach Auffassung der Behörde kartellrechtlich unbedenklich: "Auf keinem der abgegrenzten Märkte kommt es zu der Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung", sagte Mundt.

Marktführer Sixt setzte in Deutschland im vergangenen Jahr 823 Millionen Euro um, Europcar kam in Deutschland auf mehr als 500 Millionen, Buchbinder im In- und Ausland auf insgesamt 200 Millionen Euro. Europcar-Vorstandschefin Caroline Parot hatte bei der Vereinbarung der Fusion gesagt, dass ihr Konzern mit Buchbinder sein Niedrigpreis- sowie Lastwagen-Geschäft steigern werde.