Ausländische Investoren Regierung will Firmenübernahmen erschweren

Die Bundesregierung soll künftig mitentscheiden dürfen, sobald ein Investor, der nicht aus der EU kommt, mindestens zehn Prozent eines deutschen Unternehmens kaufen möchte. Vorausgesetzt, die Firma ist in einem sensiblen Bereich tätig. Bislang sieht die Außenwirtschaftsverordnung (AWV) für diesen Fall eine Beteiligung von mindestens 25 Prozent vor.

Ein entsprechender Entwurf für eine Novelle der Außenwirtschaftsverordnung solle bei der Kabinettssitzung am Mittwoch beschlossen werden, schreibt das "Handelsblatt". Das entspräche einer schärferen Regelung als bisher von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) favorisiert. Er wollte die Schwelle nur auf 15 Prozent absenken.

Das schärfere Mitspracherecht soll nur für sicherheitsrelevante Bereiche wie Rüstungsfirmen oder die sogenannten kritischen Infrastrukturen gelten. Dazu zählen zum Beispiel Energie- und Trinkwasserversorger, Anbieter von Finanz- und Krankenhaussoftware, aber auch Lebensmittelproduzenten, wenn sie eine bestimmte Größe überschreiten. Neu hinzukommen sollen Medienunternehmen.

Angst vor dem technologischen Ausverkauf

Die Neuregelung der AWV ist vor allem eine Reaktion auf die chinesische Investitionspolitik. Das Land will zum globalen Industriegiganten werden und kauft seit Jahren in großem Stil Anteile deutscher Firmen. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung kaufen sich chinesische Investoren vor allem in Branchen ein, die Domänen der deutschen Industrie sind.

In Deutschland wächst deshalb die Sorge, dass China gezielt deutsche Schlüsseltechnologien aufkauft, um seine eigene Entwicklung voranzutreiben. So sieht ein Strategiepapier der chinesischen Regierung ("Made in China 2025") vor, das Land in den kommenden Jahren zum weltweit führenden Industriestandort aufzubauen.

Laut den Autoren der Bertelsmann-Studie hätten die chinesischen Investoren bisher aber langfristiges Interesse an ihren Firmenbeteiligungen gezeigt und teilweise Standortgarantien abgegeben.

Dem "Handelsblatt" zufolge werden pro Jahr rund 80 bis 100 Übernahmevorhaben geprüft. Bislang sei noch kein einziges untersagt worden. Allerdings reiche auch schon die bloße Vermutung, dass eine Übernahme untersagt werde, um Geldgeber zu vergraulen, wie der Fall des westfälischen Maschinenbauers Leifeld zeige. In diesem Zusammenhang mahnt die deutsche Industrie, dass die Bundesrepublik attraktiv für Investoren bleiben müsse.