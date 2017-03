Cannabis-Start-ups Ihr Joint kommt in 14 Minuten!

Dr. Sridaran sitzt in weißem Poloshirt vor seinem Computer und spricht über Videokonferenz mit mir. Er fragt, seit wann und wie regelmäßig ich Rückenschmerzen habe, ob ich Schmerzmittel nehme. Auf ausführliche Antworten scheint er nicht aus zu sein. Nach rund 30 Sekunden stellt er mir die Bewilligung für das Marihuana aus. Explizit darum bitten muss ich ihn nicht.

Der Mediziner arbeitet für die Onlineplattform Eaze. Diese vermittelt Patienten, die Marihuana zur Behandlung von Schlafstörungen, chronischen Schmerzen, Migräne und anderen Krankheiten konsumieren, an Lieferanten. Die Fahrer holen den Stoff bei lokalen Cannabis-Bezugsstellen ab und liefern ihn innerhalb von 15 Minuten zum Kunden.

Eaze gilt als "Uber für Weed". 2014 in San Francisco gegründet, hat die Firma heute schon mehr als 200.000 Kunden in rund 100 Städten Kaliforniens. Ärzten wie Dr. Sridaran fällt die Aufgabe zu, die Bewilligungen auszustellen. Seit 1996 ist der Konsum von Marihuana zu medizinischen Zwecken in Kalifornien erlaubt.

Nun könnte Dr. Sridaran bald überflüssig werden - und die Start-ups könnten bald noch viel mehr Kunden gewinnen. Denn im vergangenen November haben die Kalifornier in einer Volksabstimmung die Pflanze auch als Freizeitdroge legalisiert. Erste Lizenzen für den nicht-medizinischen Bereich sollen noch dieses Jahr an Cannabis-Geschäfte ausgestellt werden. Wie funktioniert der Dope-Dienst?

