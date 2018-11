Nach Rauswurf bei Nissan Auch Mitsubishi entlässt Auto-Manager Ghosn

Der Vorstand fällte die Entscheidung auf einer außerordentlichen Sitzung einstimmig: Der bisherigen Chef des Verwaltungsrats bei Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, ist entlassen worden. Der Auto-Manager verliert damit nach seinem Posten bei Nissan auch beim zweiten japanischen Renault-Partner seinen Job, wie Vorstandschef Osamu Masuko mitteilte.

Carlos Ghosn war am 19. November in Japan im Zuge eines Finanzskandals verhaftet worden. Am vergangenen Donnerstag wurde er von Nissan, Mitsubishis größtem Anteilseigner, als Verwaltungsratschef entlassen. Beim französischen Allianz-Partner Renault fungiert Ghosn dagegen vorerst weiter als Vorstandschef.

Internen Ermittlungen zufolge sollen er und ein weiterer ebenfalls festgenommener Manager Geldbezüge in offiziellen Berichten an die japanische Börse falsch dargestellt und in Ghosns Fall zu niedrig beziffert haben. Japanische Medien hatten berichtet, Ghosn habe seit 2011 über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt fünf Milliarden Yen (rund 40 Millionen Euro) Einkommen zu wenig angegeben.

Renault ist zu 43,4 Prozent an Nissan und zu 34 Prozent an Mitsubishi beteiligt. Nissan wiederum hält einen Anteil von 15 Prozent an dem französischen Autokonzern, verfügt dabei aber über keine Stimmrechte. Über die Zusammenarbeit mit Renault ist manbei Nissan jedoch unzufrieden. Konzern-Chef Hiroto Saikawa kritisierte eine zu große "Konzentration an Macht" in der Person Ghosn und sagte, es bedürfe einer "gesünderen und nachhaltigeren" Führung.

Ghosn soll die Vorwürfe gegen ihn nach unbestätigten japanischen Medienberichten zurückgewiesen haben. Der 64-Jährige soll den Ermittlern in Verhören nun mitgeteilt haben, es sei nicht seine Absicht gewesen, Einkünfte falsch zu deklarieren. Ghosn kann nach japanischem Strafrecht bis zu drei Wochen lang ohne Prozess festgehalten werden.