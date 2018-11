Betrugsvorwürfe gegen Carlos Ghosn Der rasante Absturz des letzten Auto-Monarchen

Machtlos zu sein - das ist eine Rolle, die bislang gar nicht zum Repertoire von Carlos Ghosn gehörte. Mehr als ein Jahrzehnt lang führte der 64-jährige Manager die Autohersteller Renault und Nissan in Personalunion. Dazu kam vor zwei Jahren noch der Chefsessel bei Mitsubishi, als Renault-Nissan 34 Prozent an dem japanischen Autobauer übernahm. Goshn war damit einer der mächtigsten Konzernchefs weltweit.

Doch nun sieht es danach aus, als würden Betrugsvorwürfe Ghosn zu Fall bringen - und den Turbo-Rückzug eines der dienstältesten und erfolgreichsten Automanagers erzwingen. Die Affäre erstaunt aus mehreren Gründen: Schon seit Jahren ist Ghosn einer der bestbezahlten Konzernchefs der Branche, finanziell dürfte er Tricks also kaum nötig haben. Zudem sorgten seine Mehrfachbezüge wiederholt für Diskussionen. Ghosn hätte also durchaus ahnen können, dass bei seinem Gehalt besonders genau hingesehen wird.

Rückzug auf Raten, doch Machtfülle stets bewahrt

Dabei hatte es Ghosn in den vergangenen Monaten für seine Verhältnisse ruhiger angehen lassen und das operative Tagesgeschäft bei den drei Autoherstellern an Stellvertreter abgegeben. Seine Machtfülle jedoch hatte er taktisch geschickt bewahrt: Er fungiert derzeit noch als Verwaltungsratsvorsitzender bei Nissan sowie als Vorstandschef der Dreierallianz und bei Renault.

Nach wie vor gilt der Topmanager mit den drei Staatsbürgerschaften deshalb als Dreh- und Angelpunkt für die komplexe Allianz zwischen Renault, Nissan und Mitsubishi. Erst im Frühjahr erhielt er eine Vertragsverlängerung als Renault-Vorstandschef bis zum Jahr 2022. Doch nun könnte er seine Chefposten im Schnellverfahren loswerden.

Nissan wirft Ghosn "ernsthaftes Fehlverhalten" vor

Die Vorwürfe gegen Ghosn wiegen schwer. Monatelang war Nissan - nach eigenen Angaben auf den Hinweis eines Whistleblowers - Vorwürfen gegen seinen Verwaltungsratsvorsitzenden Ghosn und einen weiteren führenden Manager nachgegangen.

Die Untersuchung habe ergeben, dass Ghosn und sein ebenfalls beschuldigter Kollege Greg Kelly "über Jahre hinweg" in offiziellen Berichten an die Tokioter Börse niedrigere Bezüge angegeben hätten als tatsächlich gezahlt worden seien, schrieb Nissan am Montag in einer Erklärung. Insgesamt soll sich der Fehlbetrag zwischen 2011 und 2015 auf fünf Milliarden Yen, rund 38,8 Millionen Euro, belaufen, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters die japanischen Agenturen Kyodo und Jiji. Im Klartext: Ghosn soll deutlich mehr verdient haben, als er offiziell angegeben hat.

Berufspendler Ghosn wird in Japan festgenommen

Zudem soll Ghosn Firmeneigentum für private Zwecke eingesetzt und den Zweck einiger Firmenausgaben falsch dargestellt haben.

Ghosn selbst, der als Chef von Renault und Verwaltungsratschef von Nissan und Mitsubishi immer wieder zwischen den verschiedenen Firmensitzen pendelt, scheint von den Vorwürfen überrascht worden zu sein. Jedenfalls reiste er nach Japan. Dort verhörten ihn Presseberichten zufolge am Montagabend Ortszeit Tokioter Staatsanwälte, bevor er laut übereinstimmenden Medienberichten schließlich festgenommen worden sein soll. Wie die Zeitung "Asahi Shimbun" meldet, sollen zudem Büros im Nissan-Hauptsitz und Räume anderswo durchsucht worden sein.

Nissan-Vorstandschef Hiroto Saikawa erklärte in einer Pressekonferenz, dass man Ghosn am Montag in Tokio erwartet habe, Gerüchte, dass er am Flughafen aufgegriffen worden sein soll, bestätigte Saikawa nicht. Ebenso wenig nannte er Details, für welche privaten Ausgaben Firmengelder geflossen sein sollen. Auch zu der Frage, ob Nissan juristische Schritte gegen Ghosn wegen dessen Fehlverhaltens einleiten wolle, machte Saikawa zunächst keine Angaben.

Laut Saikawa soll bereits am Donnerstag über das Ausscheiden Ghosns aus dem Verwaltungsrat des japanischen Autobauers entschieden werden. Die Partnerschaft mit Renault und Mitsubishi soll nach den Worten Saikawas nicht von den Vorwürfen betroffen sein.

Bei Renault wollte sich am Montag zunächst niemand zu den Vorwürfen äußern. Doch sollte Ghosn die Vorwürfe in Japan nicht vollständig entkräften können, ist er auch als Renault-Chef kaum zu halten.

Spitzname: "Der Kostenkiller"

Als Kind einer libanesischen Familie in Brasilien geboren, studierte Ghosn in Frankreich und wurde Ingenieur beim Reifenhersteller Michelin. 1996 wechselte er zu Renault, wo er ein strenges Kostensenkungsprogramm startete. Das brachte ihm den Spitznamen "Der Kostenkiller" ein". Dieselbe Methode wandte er ab 1999 mit Erfolg bei Nissan an, als die angeschlagene Marke eine Allianz mit Renault einging.

Später fand Ghosn dann eine neue strategische Ausrichtung für die Allianz: Als die Märkte in Europa und Japan strauchelten, setzte er mit großem finanziellen Erfolg auf Billigautos und früher als andere auf Elektroautos. Zuletzt schmiedete er mit der Mitsubishi-Eingliederung den größten Autohersteller der Welt.

Finanziell konnte Ghosn im vergangenen Jahrzehnt jedenfalls nicht über mangelnde Anerkennung klagen. Er zählt seit Jahren zu den bestverdienenden Automanagern, seine Doppelfunktion brachte ihm regelmäßig Jahresgehälter mit zweistelligen Millionenbeträgen. Allein bei Nissan hat Ghosn im vergangenen Jahr knapp 8 Millionen Euro verdient, Renault entlohnte ihn für seine Dienste zuletzt mit 7,4 Millionen Euro.

Ghosn wollte sich beim Delegieren "Mühe geben"

In Frankreich gab es bereits in der Vergangenheit heftige Auseinandersetzungen über die Höhe von Ghosns Gehalt. Ghosn soll sich und anderen Automanagern mit komplizierten Firmenkonstrukten weitere Boni gesichert haben. Zuletzt stimmte Ghosn jedoch immerhin zu, sein Gehalt bei Renault in Summe um 30 Prozent zu senken. "Mein Job ändert sich, ich bringe mich weniger bei Renault ein. Da ist es normal, dass die Bezüge angepasst werden", erklärte Ghosn im Februar seinen freiwilligen Gehaltsverzicht - der ihm im Gegenzug aber weiterhin die Macht bei Renault sicherte.

Auf die Frage, ob er nun wirklich bereit sei zu delegieren und loszulassen, antwortete Ghosn damals folgendes: "Ich werde mir Mühe geben. Sagen wir so: Ich erlerne noch einmal einen neuen Beruf. Und ich gehe ihn mit viel gutem Willen an."

Macht abzugeben, scheint Ghosn schwerzufallen. Hat er im Gewusel seiner Mehrfachjobs also einfach irgendwann die Übersicht verloren? Oder fehlte ihm schlicht die Bodenhaftung, wie es schon mehreren erfolgreichen Managern passiert ist?

Die kommenden Tage werden zeigen, wie Ghosn auf die Vorwürfe reagiert - und wie viel von seiner Ämterfülle danach noch übrigbleibt. Die Tage als absolutistischer Autoherrscher scheinen jedoch auch für Ghosn gezählt.