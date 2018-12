Der in Japan inhaftierte Ex-Nissan-Chef Carlos Ghosn muss länger im Gefängnis bleiben. Ein Tokioter Gericht verlängerte am Sonntag die Untersuchungshaft um zehn Tage. Dadurch hat die Staatsanwaltschaft nun bis Anfang Januar Zeit, Ghosn zu verhören. Hintergrund ist ein neuer Haftbefehl, der am Freitag ausgestellt worden war.

Dabei geht es um den Vorwurf der Staatsanwaltschaft, dass der Manager um 2008 herum persönliche Schulden in Höhe von umgerechnet knapp 15 Millionen Euro bei dem japanischen Autobauer abgeladen haben soll. Medienberichten zufolge wies Ghosn auch die neuen Anschuldigungen zurück.

Nur die Hälfte des Einkommens deklariert

Er und seine frühere rechte Hand Greg Kelly waren am 19. November in der japanischen Hauptstadt wegen Verdachts auf Verstoß gegen Börsenauflagen festgenommen worden. Zwischen 2011 und 2015 soll nur die Hälfte von Ghosns Einkommen deklariert worden sein.

Die Staatsanwaltschaft scheiterte dann mit ihrem Antrag auf eine erneute Haftverlängerung zunächst. Das Bezirksgericht lehnte dies ab, was in Japan sehr selten vorkommt. Damit sah es zunächst so aus, als würde Ghosn bald aus der Haft kommen. Doch am Freitag erhob die Staatsanwaltschaft abermals einen neuen Vorwurf - den des Verdachts auf verstärkten Vertrauensbruch - und erließ zum nunmehr dritten Mal Haftbefehl.

Acht Millionen Euro Jahreseinkommen

Seit Ghosn festgenommen wurde, wankt die Auto-Allianz von Renault, Nissan und Mitsubishi. Der Manager war jahrelang die treibende Kraft hinter dem Bündnis. Drei Tage nach der Festnahme Ghosns hatte der Verwaltungsrat von Nissan ihn als Chef des Gremiums abgesetzt. Beim französischen Autokonzern Renault bleibt Ghosn dagegen vorerst weiter als Vorsitzender und CEO im Unternehmen. Die operativen Geschäfte werden künftig aber von Thierry Bolloré gesteuert, der bisher Vize-Generaldirektor war.

Ghosn zählt seit Jahren zu den bestverdienenden Automanagern der Welt, seine Doppelfunktion brachte ihm regelmäßig Jahresgehälter mit zweistelligen Millionenbeträgen. Allein bei Nissan hat Ghosn im vergangenen Jahr knapp 8 Millionen Euro verdient, Renault entlohnte ihn für seine Dienste zuletzt mit 7,4 Millionen Euro.