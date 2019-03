Früherer Renault-Chef Anwalt von Carlos Ghosn setzt auf baldige Freilassung

Seit mehr als drei Monaten sitzt Carlos Ghosn in Japan in Untersuchungshaft. Kürzlich hat der Automanager sein Anwaltsteam ausgetauscht. Sein neuer Rechtsbeistand sieht nun offenbar Fortschritte für seinen Mandanten und hält eine baldige Freilassung für möglich. Er glaube, dass Ghosn "in naher Zukunft" freikommen könnte, sagte dessen Anwalt Junichiro Hironaka vor Journalisten. Über einen entsprechenden Antrag auf Freilassung hat das Gericht noch nicht entschieden.

Hironaka sagte, Ghosn wolle einer Überwachung per Kamera zustimmen, falls er auf freien Fuß komme. Bisher waren zwei Anträge seiner Anwälte auf Haftentlassung gegen Kaution ohne Erfolg geblieben: Die Justiz sieht bei Ghosn Fluchtgefahr sowie die Möglichkeit, dass er Beweise vernichten könnte.

AP Junichiro Hironaka

"Wir haben ein Ersuchen eingereicht, von dem wir glauben, dass es überzeugend ist", sagte Hironaka, der als erfolgreicher Staranwalt gilt. "Wir müssen den Freispruch von Herrn Ghosn erreichen und das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft in Japan wiederherstellen." Hironaka vertritt die Ansicht, dass die Vorwürfe gegen Ghosn konzernintern bei Nissan hätten geklärt werden müssen. Die Vorgänge seien Managern bei Nissan schon seit zehn Jahren bekannt. Es stelle sich daher die Frage, warum jetzt plötzlich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet worden sei, sagte Hironaka. Der Fall Ghosn sei "sehr eigenartig".

Der 64-jährige Ghosn, der Nissan vor der Pleite gerettet und den Autobauer mit Renault und Mitsubishi zu einer mächtigen internationalen Autoallianz zusammengeschlossen hatte, war am 19. November in Tokio wegen Verstoßes gegen japanische Börsenauflagen festgenommen und später angeklagt worden. Einen Termin für einen Prozess gibt es noch nicht.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er habe jahrelang ein zu niedriges Einkommen bei Nissan deklariert und persönliche Verluste auf den Autobauer übertragen. Der Automanager bestreitet die Vorwürfe und sieht sich als Opfer einer Verschwörung bei Nissan. Der Konzern entließ ihn als Verwaltungsratschef, seinen Posten als Renault-Chef legte Ghosn im Januar nieder.

Zwei Menschenrechtsorganisationen hatten kürzlich den Umgang der japanischen Justiz mit Ghosn kritisiert. Die Inhaftierung des ehemaligen Renault-Chefs offenbare "ernsthafte Schwächen" des Justizsystems, teilten die Internationale Liga für Menschenrechte (FIDH) und das japanische Zentrum für die Rechte von Gefangenen (CPR) mit. Sie kritisierten insbesondere, dass Ghosn das Recht auf einen Anwalt bei Befragungen durch die Ermittler verwehrt worden sei. Außerdem bemängelten sie die Dauer der Inhaftierung vor Prozessbeginn und auch die Haftbedingungen.