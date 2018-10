Ceconomy-Konzern MediaMarkt-Saturn feuert Chef - Aktionäre froh

Bei der MediaMarkt-Saturn-Mutter Ceconomy soll eine neue Führung endlich die Wende schaffen. An der Börse kam die Personal-Entscheidung gut an. Ceconomy-Aktien verbuchten Kursgewinne von mehr als vier Prozent.

Für das angeschlagene Unternehmen muss ein neuer Vorstandsvorsitzender und auch ein neuer Finanzchef gefunden werden. Nach zwei Gewinnwarnungen in Folge und einem anhaltenden Kursrutsch hat sich der Aufsichtsrat mit dem bisherigen Vorstandschef Pieter Haas auf eine sofortige Trennung verständigt. Auch Finanzvorstand Mark Frese verlässt das Unternehmen, wird aber bis zur Ernennung eines Nachfolgers die Geschäfte weiterführen.

Für den Chefposten werde "umgehend ein Suchprozess in die Wege geleitet", kündigte das Unternehmen in der Nacht zum Samstag nach einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrates an.

Ceconomy ist die Dachgesellschaft der Elektronikhandelsketten Saturn und Media Markt und war im Juli 2017 aus der Aufspaltung des Metro-Konzerns hervorgegangen. Davon hatten sich die Unternehmen ursprünglich mehr Wachstum und mehr Börsenwert erhofft. Mehr Wachstum, weil die getrennten Unternehmen sich besser auf ihre jeweilige Kundengruppe konzentrieren und dynamischer agieren könnten. Mehr Börsenwert, weil Mischkonzerne wie die alte Metro an der Börse in der Regel schlechter bewertet werden als klar fokussierte Unternehmen.

Zuletzt musste Ceconomy aber zwei Mal die Gewinnprognosen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017/18 senken. Als Gründe gab der Konzern die ungewöhnliche Hitzewelle und die zu langsam umgesetzte Strategie an.

Die jüngste Gewinnwarnung vergangene Woche wurde an der Börse mit einem Kurseinbruch von zeitweise 20 Prozent quittiert. Mit rund 4,80 Euro ist die Ceconomy-Aktie aktuell nur noch gut ein Drittel so viel wert wie zu Jahresbeginn 2018, als das Papier in der Spitze um die 13,30 Euro gehandelt wurde.

Das verlorengegangene Vertrauen des Finanzmarktes zurückzugewinnen, dürfte ein langer und auch schmerzhafter Prozess werden, schrieb Commerzbank-Analyst Jürgen Elfers. Bei Ceconomy habe es viele schlechte Managemententscheidungen gegeben und desaströse Nachrichten seien zuletzt zur Regel geworden.

Börsenhandel startet mit technischer Panne in die Woche

Nach einer technischen Panne hatte der Börsenhandel in Frankfurt am Main mit mehr als einer Stunde Verspätung begonnen.

Der Dax steht nach dem Kurseinbruch in der zurückliegenden Woche weiter unter Druck. Er rutschte in der ersten Handelsstunde um 0,43 Prozent auf 11.474 Punkte ab. Händler sagten, die "Angst vor einem Brexit ohne Deal" schwebe weiter über dem Markt. Und auch die deutsche Regierungskoalition sei durch die Landtagswahl in Bayern nicht gerade stabiler geworden.

Als weiterer Belastungsfaktor für die Börsen gilt der Haushaltsplan Italiens, den das Land nun zur Überprüfung bei der EU-Kommission einreichen muss. Italien ist hoch verschuldet, will aber noch mehr Schulden machen.