Rupert Murdoch Century Fox will Sky für 21,8 Milliarden Euro kaufen

Rupert Murdoch macht Ernst. Sein Konzern 21st Century Fox will den Bezahlsender Sky übernehmen. Fox sei mit einem Angebot in Höhe von 18,5 Milliarden Pfund (21,8 Milliarden Euro) an die Briten herangetreten, teilte Sky mit. Die Gespräche dauerten an.

Der US-Konzern muss sich nun bis zum 6. Januar entscheiden, ob er ein bindendes Angebot vorlegen oder von einer Übernahme Abstand nehmen will. Fox hält bereits 39 Prozent an Sky. Die Briten übertragen in Deutschland die Fußball-Bundesliga.

Im Frühjahr war James Murdoch, jüngster Sohn von Patriarch Rupert, als Chairman an die Spitze des Bezahlsenders zurückgekehrt. Dieser Schritt nährte Spekulationen, der US-Konzern wolle seinen Einfluss ausweiten.

Die Murdochs hatten vor mehr als zwei Jahren ihre Bezahlsender in Großbritannien und Irland, Deutschland und Österreich sowie Italien zum größten privaten Fernsehkonzern Europas gebündelt. Im Zuge dessen nahm die britische Sky-Muttergesellschaft, die früher unter BSkyB firmierte, ihre Tochter Sky Deutschland von der Börse.

Bei Sky-Anlegern kam die Nachricht gut an. Die Aktien schossen in London 30 Prozent in die Höhe auf 10,23 Pfund. Fox bietet 10,75 Pfund in bar.