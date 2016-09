EU-Ratspräsidentschaft Ceta soll im Oktober unterschrieben werden

Keine Korrekturen am Zeitplan: Das umstrittene Handelsabkommen Ceta zwischen EU und Kanada wird nach Einschätzung der slowakischen EU-Ratspräsidentschaft wie geplant im Oktober unterzeichnet. Bei einem Ministertreffen in Brüssel sei man sich aber einig gewesen, dass die verbleibende Zeit für letzte "Vorbereitungen" genutzt werden müsse, sagte der slowakische Staatssekretär Ivan Korcok.

Er erwarte eine intensive Debatte der EU-Handelsminister in Bratislava am Freitag. "Aber ich nehme an, dass wir uns auf die Unterzeichnung zubewegen können", sagte der slowakische Politiker. Die EU-Kommission lobte das Abkommen. Ceta sei "das beste und fortschrittlichste Handelsabkommen, das die EU vereinbart hat, und es sollte so bald wie möglich in Kraft treten", sagte ein Sprecher. Die EU-Staaten und das Europaparlament hätten die Gespräche der Kommission mit Kanada fünf Jahre lang genau verfolgt.

Widerstand von Österreichs Sozialdemokraten

Die Widerstände gegen Ceta sind groß. In Deutschland konnte Wirtschaftsminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel dennoch seine Partei hinter sich versammeln. Mit deutlicher Mehrheit unterstützte der SPD-Konvent in Wolfsburg den Kurs des Vorsitzenden - und stimmte für das Abkommen.

Voraussetzung für die Umsetzung von Ceta ist allerdings ein einstimmiges Votum der EU-Mitgliedstaaten. Unter Österreichs Sozialdemokraten wächst dagegen der Unmut über die geplanten Handelsverträge zwischen der EU und Kanada. Die SPÖ hatte ihre Mitglieder über Ceta abstimmen lassen. Die Mehrheit ist gegen das Abkommen - fast 90 Prozent der Befragten wollen, dass Österreich der vorläufigen Anwendung auf EU-Ebene nicht zustimmen sollte. Die Partei will nun Änderungen im Vertrag - sonst droht ein Nein aus Wien.

Auch Österreichs Bundeskanzler und SPÖ-Parteivorsitzender Christian Kern hatte sich gegenüber dem Abkommen jedoch stets kritisch gezeigt und Nachbesserungen gefordert. Ansonsten sei eine Zustimmung seines Landes unwahrscheinlich.