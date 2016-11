Online-Shopping Singles im Kaufrausch

Jedes Jahr bieten in China am 11. November Online-Plattformen ihre Waren mit einem Nachlass von bis zu 50 Prozent an. Der Grund ist der sogenannte "Singles' Day". An diesem Tag veranstalten junge Singles Partys und Karaoke-Veranstaltungen, um neue Freundschaften zu schließen oder sich zu verlieben. Das Datum des 11.November wurde gewählt, weil die Zahl Eins einen Single symbolisieren soll.

Online-Händler nutzen seit mehreren Jahren diesen Tag, um ihre Waren an junge Menschen zu verkaufen. Der Singles' Day wurde dadurch zum größten Onlineshopping-Ereignis der Welt.

Nun hat der Internetriese Alibaba am Freitag einen neuen Rekord aufgestellt. Innerhalb von nur fünfeinhalb Minuten waren auf der Plattform Waren für eine Milliarde US-Dollar verkauft worden, wie das Unternehmen auf Twitter mitteilte. Im vergangenen Jahr waren bei Alibaba innerhalb von 24 Stunden Waren für rund 14,3 Milliarden US-Dollar (etwa 13,1 Milliarden Euro) über die Online-Ladentheke gegangen.

Etwa 85 Prozent der Kunden nutzten nach Angaben des Unternehmens die Smartphone-App für den Shoppingrausch. Schon Tage zuvor konnten sie damit die Objekte ihrer Begierde speichern und ab Mitternacht kaufen. Alibaba erwartet in diesem Jahr einen Umsatzanstieg von rund 30 Prozent, wie die Zeitung "South China Morning Post" berichtete.

Das Unternehmen hatte den Start des Shopping-Ereignisses am Donnerstagabend mit einer Party in Hongkong begleitet. Dort standen unter anderem Fußballer David Beckham, die Band "One Republic" und Basketballstar Kobe Bryant auf der Bühne.