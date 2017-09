Trotz Trump Chinas Handelsüberschuss mit den USA wächst und wächst

Chinas Exportmaschine stottert, jedenfalls für chinesische Verhältnisse. Der chinesische Außenhandel hatte im August einen eher schwächeren Monat. Die gesamten Ausfuhren Chinas stiegen um 5,5 Prozent auf 199 Milliarden Dollar an. Dies ist der geringste Zuwachs seit Februar, als die Daten allerdings auch wegen des Neujahrsfests verzerrt waren. Der jüngste Anstieg liegt allerdings auch unter den Erwartungen von Experten.

Deutlich besser lief das Geschäft für chinesische Exporteure allerdings im Handel mit den USA. Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten stiegen - ungeachtet von Präsident Donald Trumps "America First"-Rhetorik - weiter an. Der von Trump oft und lautstark beklagte chinesische Handelsüberschuss mit den USA stieg auf den höchsten Stand seit Herbst 2015.

Die Ausfuhren in die USA kletterten im August um 8,4 Prozent zum Vorjahr auf 39 Milliarden Dollar, wie der chinesische Zoll am Freitag mitteilte. Die Einfuhren aus den USA stiegen ebenfalls deutlich, um 18,1 Prozent. Allerdings ist ihr Volumen mit knapp 13 Milliarden Dollar deutlich geringer als das der chinesischen Ausfuhren. Die Differenz zwischen beiden Größen, der Handelsüberschuss mit den USA, erhöhte sich um 4,2 Prozent auf ein Zweijahreshoch von 26 Milliarden Dollar. Chinas Handelsüberschuss mit der Europäischen Union ging dagegen zurück, das Defizit mit Japan weitete sich aus.

US-Präsident Trump sieht in dem hohen Handelsdefizit der USA mit China - aber auch mit Deutschland - eines der größten Probleme der amerikanischen Wirtschaft und will diese mit aller Macht reduzieren. Produkte für den amerikanischen Markt sollten auch von Amerikanern und nicht im Ausland hergestellt werden. So will Trump Arbeitsplätze in den USA sichern beziehungsweise wieder in das Land zurückholen.

Die meisten Verkaufsschlager von US-Konzernen werden bislang ganz oder in weiten Teilen im Ausland gefertigt. Einige Beispiele finden Sie in der Fotostrecke.