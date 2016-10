Shanghai China nimmt Mitarbeiter von australischem Kasinokonzern fest

Chinesische Behörden haben 18 Angestellte des australischen Kasinobetreibers Crown Resorts festgenommen. Das Unternehmen teilte mit, es habe keinen Kontakt zu den Betroffenen und wisse nicht, was ihnen vorgeworfen werde.

Der australische Rundfunksender ABC berichtete, die Festnahmen stünden in Zusammenhang mit dem Versuch von Crown, begüterte Chinesen in die Kasinos zu locken. Offene Werbung für Glücksspiel ist in China verboten.

Nach Angaben der Tageszeitung "Australian Financial Review" erfolgten die Festnahmen als Teil einer Polizeioperation, um Geldabflüsse ins Ausland zu stoppen. Im diesem Zusammenhang habe es bereits Aktionen in Shanghai, Peking, Kanton und Chengdu gegeben.

Das chinesische Außenministerium teilte auf Anfrage lediglich mit, mehrere Australier seien wegen "mutmaßlicher Verstöße gegen Glücksspielgesetze" festgenommen worden. Die Ermittlungen dauerten an. Laut dem australischen Außenministerium sind unter den 18 Betroffenen drei australische Staatsbürger. Crown Resorts teilte mit, unter ihnen befinde sich auch der Chef des ausländischen Geschäfts mit VIPs, Jason O'Connor.

Die Crown-Aktie stürzte am Montag an der Börse in Sydney um fast 14 Prozent ab. Das Unternehmen, das zu 53 Prozent dem australischen Milliardär James Packer gehört, betreibt Kasinos in der ganzen Welt, unter anderem in Macao. Die chinesische Sonderverwaltungsregion ist der einzige Ort des Landes, an dem Glücksspiel legal ist.