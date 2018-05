Handelsstreit China steigert Stahlexporte trotz US-Strafzölle

In Mitten des Zollstreits mit den USA hat Chinas Handelsüberschuss zugelegt. Die chinesischen Exporte in die USA überflügelten in April die US-Einfuhren nach China um 22,2 Milliarden US-Dollar (18,3 Milliarden Euro), wie aus am Dienstag veröffentlichten Zahlen der Pekinger Zollverwaltung hervorgeht.

Trotz der von den USA verhängten Schutzzölle konnte das Land im April die Ausfuhr von Stahl und Aluminium noch steigern. Die Stahl-Exporte zogen im Vergleich zum Vormonat um 14,7 Prozent auf 6,48 Millionen Tonnen an. Dies ist das höchste Niveau seit August 2017. Auch die Aluminium-Exporte leicht legten zu und zogen um 0,2 Prozent auf 451.000 Tonnen an.

US-Präsident Donald Trump will das hohe Handelsbilanzdefizit seines Landes mit China reduzieren. Allein im vergangenen Jahr exportierte das Reich der Mitte für 375 Milliarden Dollar mehr Waren in die USA als es von dort einführte.

China profitiert von Sanktionen gegen Russland

Der Konflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften hatte sich hochgeschaukelt, nachdem die USA zunächst Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus China verhängten und später mit weiteren Strafzöllen auf Waren im Wert von bis zu 150 Milliarden Dollar drohten. China kündigte Gegenmaßnahmen an.

Die chinesischen Firmen profitierten laut Analysten davon, dass die USA den russischen Aluminium-Konzern Rusal mit Sanktionen belegt hatten. Die Produzenten aus der Volksrepublik konnten ihr Aluminium so zu höheren Preisen auf dem Weltmarkt losschlagen. Auf die USA entfallen 14 Prozent der chinesischen Aluminiumexporte, bei Stahl ist es nur ein Prozent. Die USA erheben zum Schutz der heimischen Industrie einen Zoll von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium. Die EU ist davon vorerst ausgenommen.

Um im Handelskonflikt zu vermitteln, war vergangene Woche eine Delegation aus Washington nach Peking gereist, die allerdings kaum Fortschritte erzielen konnte.