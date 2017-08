Offizielle US-Untersuchung Chinesische Parteizeitung warnt USA vor Handelskrieg

China sieht sich gut gerüstet für einen Handelskonflikt mit den USA - das ist zumindest die Botschaft der auf Englisch erscheinenden Parteizeitung "China Daily". Falls Donald Trump ernst machen sollte und Zölle verhängen wolle wegen Handelspraktiken, die von US-Seite als unfair empfunden werden, werde das "letztendlich einen Handelskrieg auslösen", schreibt die Zeitung.

Autor des Beitrags ist Mei Xinyu, Wissenschaftler eines Wirtschaftsinstituts des chinesischen Ministeriums für Handel und Wirtschaft. US-Handelsbeauftragte hätten seit 1989 immer wieder "viele Untersuchungen chinesischer Firmen gestartet", heißt es in dem Kommentar. Dennoch habe sich "die chinesische Wirtschaft robust entwickelt". 1989 sei die Wirtschaftskraft der USA noch elf Mal größer gewesen als die Chinas, rechnet der Autor vor. Inzwischen habe die chinesische Wirtschaftskraft - gerechnet in Kaufkraftparitäten - die USA eingeholt. Die Machtverhältnisse in der Weltwirtschaft haben sich geändert, soll das heißen.

US-Präsident Donald Trump will offiziell eine Untersuchung von Chinas Handelspraktiken einleiten. Er werde am Montag in Washington ein entsprechendes Memorandum unterzeichnen, hatten Regierungsbeamte am Samstag angekündigt.

"Chinas unfaire Handelspraktiken und Industriepolitik, einschließlich des erzwungenen Technologietransfers und des Diebstahls von geistigem Eigentum, schaden der US-Wirtschaft und den US-Arbeitern", sagte einer der Beamten in einer Telefonkonferenz.

Medienberichten zufolge informierte er seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping in einem Telefonat am Freitagabend vorab über den Schritt.

Trump hatte bereits im Wahlkampf wiederholt angekündigt, dass er als Präsident gegen Chinas "unfaire" Handelspraktiken vorgehen werde. Den Medienberichten zufolge soll es bei der Untersuchung vor allem um den Peking zur Last gelegten massiven Diebstahl geistigen Eigentums gehen. Die USA schätzen laut NBC News die Verluste für die US-Wirtschaft durch gefälschte Waren, Software-Piraterie und Industriespionage auf jährlich mehr als 255 Milliarden Dollar.