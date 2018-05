Kurz vor Merkel-Visite China wirft Deutschland Protektionismus vor

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Mittwoch nach China aufbrechen. Dort soll sie Premier Li Keqiang treffen. Kurz davor hat nun der chinesische Botschafter in Deutschland die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung angeprangert und diese zum Festhalten am Freihandel aufgefordert.

"China öffnet sich weiter, aber wir haben die Sorge, dass sich das bereits geöffnete Tor Deutschland wieder verschließt", sagte Shi Mingde der "Stuttgarter Zeitung". "China sieht eine protektionistische Tendenz in Deutschland."

Die Aussagen sind bemerkenswert, da es sonst meist deutsche Unternehmer und Politiker sind, die ihrerseits der chinesischen Seite Protektionismus vorwerfen. Noch immer werden ausländische Firmen in der Volksrepublik benachteiligt, zum Beispiel bei Investitionen.

Shi sagte nun jedoch, Deutschland habe seit der Übernahme des Roboterherstellers Kuka die Bestimmungen des Außenwirtschaftsgesetzes verschärft und versuche, diese auch auf EU-Ebene umzusetzen. Das Augsburger Unternehmen Kuka ist auf Roboter für die Industrie - insbesondere in der Autoproduktion - spezialisiert. Der chinesische Midea-Konzern hat es 2016 übernommen, was in Deutschland für Aufsehen sorgte.

China hofft auf Ausbau der Kooperation

Nach der Liberalisierung der chinesischen Finanz- und Autobranche habe China Bedenken, "ob Deutschland im Gegenzug seine Banken für chinesische Investoren öffnen oder auch in anderen Sektoren größere Beteiligungen chinesischer Investoren dulden würde", fügte Shi hinzu.

Wenn er die Aufregung betrachte, die allein die zehnprozentige Beteiligung des chinesischen Autobauers Geely an Daimler ausgelöst habe, "kommen mir da schon Zweifel".

Allerdings machten die strittigen Fälle im deutsch-chinesischen Wirtschaftsverhältnis nur drei Prozent des Handelsvolumens aus, sagte Shi. Die Beziehungen seien beispielhaft, und die Kooperation solle weiter ausgebaut werden. "Wir wollen die Kontakte etwa zur Automobilzulieferindustrie deutlich ausbauen und mehr Mittelständler etwa aus Baden-Württemberg nach China locken."

Die deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen sind auch vor dem Hintergrund des jüngsten Konflikts zwischen China und den USA zu sehen. US-Präsident Donald Trump wirft der Volksrepublik "unfaire" Praktiken vor. Gerade erst haben Washington und Peking eine Vereinbarung getroffen, um den Konflikt beizulegen, ohne allerdings konkrete Schritte zu benennen.