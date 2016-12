Codesharing Lufthansa und Etihad bieten gemeinsame Flüge an

Aus Rivalen werden Partner: Lufthansa und die arabische Staatsfluggesellschaft Etihad führen auf einigen Strecken Gemeinschaftsflüge ein, wie die beiden Airlines mitteilten. Darüber hinaus mietet die Lufthansa, wie bereits im September vereinbart, 38 Jets samt Besatzung vom hiesigen Etihad-Partner Air Berlin.

Damit ändert der deutsche Luftfahrtkonzern seine bisherige Haltung zu den Airlines vom Persischen Golf. Bislang distanzierte sich die Lufthansa deutlich von den schnellwachsenden Konkurrenten und warf ihnen wegen der Rückendeckung durch Ölemirate unfairen Wettbewerb vor. Die drei Golf-Airlines - außer Etihad auch Emirates und Qatar Airways - wiesen solche Vorwürfe stets zurück und unterstellten den Kritikern in Europa, sich nicht dem neuen Wettbewerb stellen zu wollen.

Nun herrscht eine neue Harmonie. Lufthansa genieße weltweit hohes Ansehen, sagte Etihad-Chef James Hogan. "Ich bin sehr glücklich, dass wir in Zukunft zusammenarbeiten werden - zum Wohle unserer Kunden." Im Rahmen des Codeshare-Abkommens sollen Flüge vom Etihad-Drehkreuz Abu Dhabi nach Frankfurt und München künftig eine Lufthansa-Flugnummer bekommen. Die Lufthansa nimmt dafür auf den Strecken von Frankfurt nach Rio de Janeiro sowie nach Bogota (Kolumbien) Etihad-Passagiere mit.

Diese Kooperation könnte künftig noch deutlich ausgebaut werden. "Wir können uns vorstellen, unsere Zusammenarbeit in der Zukunft auf andere Bereiche auszuweiten", sagte Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr. Insidern zufolge planen die beiden Fluglinien Codeshare-Flüge auf noch mehr Strecken als nun bekanntgegeben. Etihad sei prinzipiell an einer Ausweitung interessiert, da die Landerechte in Europa für die Airline begrenzt seien. Die Lufthansa wollte sich dazu nicht äußern.

Nach SPIEGEL-Informationen könnte Etihad darüber hinaus künftig die entsprechenden Lufthansa-Töchter mit der Wartung seiner Jets, der Ausbildung seiner Piloten oder der Lieferung der Essen beauftragen.

Zudem mietet die Lufthansa wie im September angekündigt 38 Flugzeuge sowie deren Crews von Air Berlin. 33 Jets der Airbus-Typen A319 und A320 sollen ab Februar nach und nach für die Lufthansa-Tochter Eurowings an den Start gehen. Die übrigen fünf Maschinen will Lufthansa bei ihrer österreichischen Tochter Austrian Airlines einsetzen. Angelegt ist der Deal auf sechs Jahre, die Kartellbehörden müssen ihm aber noch zustimmen.

Air Berlin schrumpft im Zuge der eigenen Aufspaltung praktisch um die Hälfte auf etwa 75 Flugzeuge. Neben der Mietvereinbarung mit der Lufthansa will sich Deutschlands zweitgrößte Fluglinie von ihrem Touristik-Geschäft samt der österreichischen Tochter Niki trennen. Niki soll zusammen mit der Fluglinie Tuifly des weltgrößten Reisekonzerns Tui einen gemeinsamen Ferienflieger bilden. Dazu will Etihad den Berlinern deren Niki-Beteiligung für 300 Millionen Euro abkaufen. Das entspricht etwa dem 4,5-fachen Börsenwert von Air Berlin.

Das Unternehmen ist mit mehr als einer Milliarde Euro verschuldet und fliegt seit Jahren hohe Verluste ein. Den Geschäftsbetrieb kann sie nur noch dank mehrerer Finanzspritzen von Etihad aufrechterhalten. Den Arabern dient Air Berlin als Zubringer für ihr Drehkreuz in Abu Dhabi am Persischen Golf.