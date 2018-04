Kampf um Bezahlsender Comcast bietet 25 Milliarden Euro für Sky

Das Bieterrennen um den britischen Bezahlsender Sky setzt sich fort. Der US-Kabelkonzern Comcast bestätigte ein bereits Ende Februar angekündigtes Gebot von gut 25 Milliarden Euro. Die Aktie von Sky legte nach der Mitteilung um mehr als drei Prozent zu.

Zuvor hatte der australische TV-Mogul Rupert Murdoch mit seinem Medienimperium 21st Century Fox ein Kaufangebot für den Rest der Anteile vorgelegt. Die Firma des Multimilliardärs hält bereits 39 Prozent an Sky. Fox gab im Anschluss an die Comcast-Mitteilung bekannt, man halte am bisherigen Gebot fest.

Neben Murdoch selbst hat Comcast damit auch Walt Disney attackiert, denn der US-Unterhaltungsriese ist gerade dabei, sich große Teile von Fox einzuverleibenund dürfte auf Sky nicht verzichten wollen.

Comcast erhofft sich von dem Zukauf jährliche Einsparungen durch Synergien in Höhe von 500 Millionen US-Dollar. Sky ist unter anderem dank seiner 23 Millionen Kunden in Europa für die US-Konzerne interessant.