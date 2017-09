Commerzbank Übernahmegerüchte treiben Aktienkurs hoch

Es ist nur ein vages Gerücht - doch es treibt den Aktienkurs der Commerzbank in die Höhe: Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters soll die italienische Bank Unicredit mittelfristig an einem Einstieg bei dem deutschen Geldhaus interessiert sein.

Im Reuters-Bericht heißt es unter Berufung auf zwei Insider, die Mutter der HypoVereinsbank habe gegenüber der Bundesregierung Interesse an dem Frankfurter Geldhaus signalisiert. Der Kontakt sei informell und in einem frühen Stadium.

Die Bundesregierung stehe einem möglichen Verkauf aufgeschlossen gegenüber, sagte einer der Insider zu Reuters. Die Italiener hätten Kontakt mit dem Finanzministerium in Berlin gehabt. Der Bund hält noch 15,6 Prozent an der Commerzbank, nachdem der staatliche Bankenrettungsfonds SoFFin in der Finanzkrise Commerzbank-Anteile für 5,1 Milliarden Euro übernommen hatte.

Die Aktien der Commerzbank stiegen am Mittwochnachmittag um bis zu 3,78 Prozent. Zum Börsenschluss blieb immerhin noch ein Plus von 1,75 Prozent.

Finanzministerium reagiert zurückhaltend

Die Hürden für einen Verkauf wären allerdings hoch. Beide Banken stecken mitten im Umbau und streichen Tausende von Stellen. Ein geplanter Verkauf der Commerzbank ins Ausland könnte zudem auf Widerstand in der Politik stoßen; schließlich ist sie einer der wichtigsten Finanziers des deutschen Mittelstands.

Obendrein würde der Bund seine Commerzbank-Aktien wohl niemals zum derzeitigen Kurs verkaufen. Damit der Ausstieg des Staates aus der Commerzbank nicht zum Verlustgeschäft gerät, müsste das Papier von Deutschlands zweitgrößter Bank deutlich an Wert gewinnen.

"Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass der Bund seine Beteiligung nicht für ewig halten wird und für den Steuerzahler ein gutes geschäftliches Ergebnis erzielen will", sagte ein Sprecher des Finanzministeriums denn auch zu den Gerüchten. Eine Unicredit-Sprecherin lehnte eine Stellungnahme ab, ebenso die Commerzbank.