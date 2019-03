Fusionsgespräche von Commerzbank und Deutscher Bank Aktien im Höhenrausch

Die Deutsche Bank und die Commerzbank verhandeln seit dem Wochenende offiziell über eine Fusion. Die Aktien der beiden Institute haben daraufhin an der Börse kurz nach Handelsstart um mehr als drei beziehungsweise knapp sechs Prozent zugelegt - und standen in ihren Indizes jeweils auf dem ersten Platz.

Gefragt waren auch die Papiere der DWS, die sich um rund fünf Prozent verteuerten. Anleger spekulieren, dass die Fondstochter der Deutschen Bank zum Verkauf gestellt werden könnte, um die Fusion zu finanzieren. Denn dafür brächte die Deutsche Bank voraussichtlich eine Milliardensumme.

Hat Allianz Interesse an DWS?

Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge prüft Europas größter Versicherer Allianz bereits, ob eine Zusammenführung des DWS-Geschäfts mit seinen eigenen Vermögensverwaltern Pimco und Allianz Global Investors (AGI) sinnvolll wäre. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete unter Berufung auf Insider jedoch, für die Allianz sei eine Übernahme der DWS derzeit kein Thema.

Commerzbank und Deutsche Bank hatten am Sonntag bekannt gegeben, über einen möglichen Zusammenschluss verhandeln zu wollen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und sein Staatssekretär, der ehemalige Goldman-Sachs-Deutschlandchef Jörg Kukies, werben seit Monaten für starke deutsche Banken.

In den vergangenen Wochen hatte es wiederholt Berichte gegeben, die SPD-Politiker Scholz und Kukies hätten Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und Commerzbank-Chef Martin Zielke gedrängt, ein Zusammengehen zu prüfen. Der Chef der Monopolkommission, Achim Wambach, sieht bei einer möglichen Fusion der Deutschen Bank und der Commerzbank kaum Wettbewerbsprobleme - aber ein Systemrisiko.

Die Aufnahme der Gespräche zwischen beiden Banken war von Händlern erwartet worden. Die Commerzbank dürfte als Gewinner einer möglichen Fusion hervorgehen. JPMorgan-Analyst Kian Abouhossein schrieb, die Commerzbank sei für jede am attraktiven deutschen Markt interessierte Bank eine gute Wahl.

Insgesamt startete der Dax nach seiner starken Vorwoche, die ihn in der Spitze mit über 11.700 Punkten auf das höchste Niveau seit Mitte Oktober klettern ließ, wenig verändert in die neue Woche. Die anstehende erneute Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus halte Anleger aber von weiteren größeren Engagements ab, sagten Börsianer. Premierministerin Theresa May will ihre bereits zweimal gescheiterte Scheidungsvereinbarung mit der EU erneut zur Abstimmung stellen.

Beim angeschlagenen Autozulieferer und Kabelspezialist Leoni ist der Start ins neue Jahr jedoch missglückt. In den ersten zwei Monaten habe sich die anhaltend schwierige Situation in unerwartetem Umfang fortgesetzt, hieß es in einer Unternehmensmitteilung. Leoni-Aktien gaben um gut 14 Prozent nach.