Flugzeug-Verkauf Lufthansa interessiert an Thomas-Cook-Airlines

Die Ankündigung des Reiseveranstalters Thomas Cook, sich von seinen Fluggesellschaften trennen zu wollen, stößt bei Lufthansa auf Interesse. "Wir haben mit der Eurowings bewiesen, dass wir uns in diesem Segment gut entwickeln können, daher werden wir uns genau anschauen, welche Ansätze es hier geben könnte", sagte Harry Hohmeister, der im Lufthansavorstand für die Premiumsegmente zuständig ist, dem "Handelsblatt".

Thomas Cook hatte am Donnerstag angekündigt, Verkaufsoptionen für seine Airline-Gruppe, zu der auch die deutsche Condor gehört, prüfen zu wollen. Die Flotte von Thomas Cook Airlines umfasst 103 Flugzeuge. Das Unternehmen sucht eigenen Angaben zufolge mehr finanzielle Flexibilität für Investitionen in das klassische Reisegeschäft.

Die Lufthansa hat zuletzt von der im August 2017 insolvent gegangenen Air Berlin über ihre Tochter Eurowings insgesamt 77 Maschinen übernommen. In der Folge stiegen die Preise für Flugtickets auf innerdeutschen Strecken stark an. Das Bundeskartellamt prüfte den Preissprung - aber leitete kein offizielles Beschwerdeverfahren ein.

Hohmeister machte nun deutlich, dass er eine weitere Marktbereinigung erwartet. "Es gibt schlicht zu viele Airlines in Europa, die in dem harten Wettbewerb nicht bestehen können. Das zeigen die Insolvenzen der vergangenen Monate mehr als deutlich", sagte der Manager. Zu Wochenbeginn hatte die Ferienfluggesellschaft Germania Insolvenz angemeldet und den Flugbetrieb eingestellt. "Diese Entwicklung ist noch nicht am Ende", prognostizierte er.

