Borussia Dortmund GmbH & Co.: Creditreform bescheinigt BVB "ausgezeichnete Bonität"

Die Saison beginnt gut für den BVB: Im DFB-Pokal hat der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund das erste Spiel gewonnen, die Aktie hält sich gut und jetzt wurde dem Verein bei einer Beurteilung der Creditreform auch noch eine "ausgezeichnete Bonität" bescheinigt.

Mit einem Wert von 100 im Creditreform-Bonitätsindex ist die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA so solvent wie nur 547 andere Unternehmen in ganz Deutschland.

"Diese höchstmögliche Bewertung durch ein angesehenes und unabhängiges Unternehmen wie Creditreform ist ein weiterer Indikator dafür, dass der BVB auch wirtschaftlich exzellent aufgestellt ist", sagte BVB-Chef Hans-Joachim Watzke: "Nie in seiner 107-jährigen Geschichte hat der Klub gleichzeitig sportlich und finanziell über ein solches Fundament verfügt, wie es aktuell der Fall ist."

Im vergangenen Jahr hatte der BVB den höchsten Umsatz in seiner Geschichte erzielt. Der börsennotierte Klub verzeichnete Einnahmen in Höhe von 376 Millionen Euro - ein Rekordergebnis. Als nächstes Ziel will der Klub-Chef die 400-Millionen-Euro-Marke knacken.

Auch der Gewinn hatte sich gut entwickelt. Der BVB erreichte mit 29,4 Millionen Euro das zweitbeste Ergebnis seit dem Jahr des Champions-League-Finales 2012/13. Damals lag der Gewinn bei 51 Millionen Euro Gewinn. In der Vorsaison dagegen lag der Überschuss bei gerade einmal 5,5 Millionen Euro.

In der vergangenen Saison waren die Westfalen Vizemeister in der Bundesliga hinter Rekordchampion Bayern München geworden. Das DFB-Pokalfinale hatte der BVB in Berlin gegen den FC Bayern verloren.