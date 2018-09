Stürmerstar Juve-Aktienwert seit Ronaldo-Wechsel mehr als verdoppelt

Cristiano Ronaldos erster Treffer in der Serie A lässt zwar noch auf sich warten, doch Italiens Rekordmeister Juventus Turin profitiert bereits an der Börse von der Verpflichtung des Weltfußballers. Seit dem Wechsel des 33-Jährigen zum Turiner Klub legte der Börsenkurs der Juve-Aktie um 130 Prozent zu.

Am Dienstag erreichte das Juve-Papier in Mailand ein Rekordhoch von 1,635 Euro, was einer Kapitalisierung von 1,5 Milliarden Euro entspricht.

Kurz vor der Ankündigung von Ronaldos Wechsel im Juli war die Juve-Aktie noch knapp 60 Cent wert gewesen. Am Tag der offiziellen Präsentation des Stürmers Mitte Juli war die Juve-Aktie mit 81 Cent bewertet worden.

Vom Aufschwung des Wertpapiers profitiert besonders die Finanzholding Exor im Besitz der Unternehmerfamilie Agnelli. Diese kontrolliert 60 Prozent des Juventus-Kapitals. (Lesen Sie hier mehr zu den Hintergründen des Wechsels.)