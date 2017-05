Cybercrime Wie gefährdet sind deutsche Krankenhäuser?

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Das große Drama ist ausgestanden. Der Schreck hält an. Gut eine Woche ist es her, dass die "WannaCry"-Hackerattacke sogar Krankenhäuser traf. Die Cyber-Mafiosi blockierten sämtliche Patientendaten in den betroffenen britischen Kliniken, Operationen mussten abgesagt, Patienten auf andere Krankenhäuser umgeleitet werden. Noch immer kämpfen Ärzte und Pfleger mit Softwareproblemen.

Mediziner und Patienten in Deutschland können auftmen - vorerst. Von der weltweiten "WannaCry"-Attacke, die mehr als 200.000 Rechner getroffen hat, sind Krankenhäuser hierzulande verschont geblieben. "Das sollte uns nicht in Sicherheit wiegen", warnt Heiko Ries, Vorsitzender des Bundesverbands der Krankenhaus-IT-Leiter. Die Erinnerung an heftige Attacken auch in Deutschland ist noch frisch.

Vor nur einem Jahr setzte ein ähnlicher Hacker-Angriff hierzulande weit mehr Kliniken außer Gefecht als jetzt in Großbritannien. An die einhundert Krankenhäuser dürften 2016 attackiert worden sein, schätzt Ries. "Viele verheimlichen das aber aus Angst vor einem Reputationsverlust."

Gefahr von Hacker-Attacken auf deutsche Kliniken steigt

Kaum ein Patient weiß, wie digital Kliniken heute schon arbeiten und vor allem künftig noch werden. Die digitale Patientenakte ermöglicht, elektronisch abrufbare Informationen zu speichern wie Laborbefunde, gemessene Werte, Untersuchungen, die Patientenhistorie. Auch Operationen werden immer häufiger digital organisiert. So können Kliniken effizienter planen.

Allerdings: Damit steigt auch die Gefahr von Cyber-Angriffen. Eine wirksame Hacker-Attacke und im Krankenhaus geht fast nichts mehr. Ärzten und Pflegern fehlt auf einen Schlag die Information darüber, was die Patienten brauchen, welche Dosierung an Medikamenten, welche Operationen anstehen - Berichte müssen wieder per Hand geschrieben, Laboraufträge von Boten überbracht werden. So stoppte "WannaCry" in Großbritannien die Klinikarbeit, so legten andere Hacker zuvor deutsche Kliniken lahm.

Das Lukaskrankenhaus im rheinischen Neuss etwa musste im Frühjahr 2016 wegen eines solchen Angriffs auf seine IT-Systeme die Notaufnahme schließen und etliche Operationen absagen. Eine Software der Erpresser hatte die Daten der Patienten verschlüsselt und zu deren Freigabe Lösegeld gefordert.

Die Klinik in Neuss ist eine der wenigen Krankenhäuser, die schon sehr stark digitalisiert arbeiten - Ärzte nutzen Tablet-PCs, Medikamente werden online bestellt, Rettungswagen senden Daten per Telematik vorab in die Klinik.

An stärkerer Digitalisierung führt kein Weg vorbei

Fast wie ein Vorteil nimmt sich angesichts der Hacker-Attacken der massive Rückstand deutscher Kliniken bei der Digitalisierung aus - da bislang nur wenige Daten getroffen werden können. Nicht einmal ein Prozent der hiesigen Krankenhäuser sind voll digitalisiert. Eine verschwindend geringe Zahl der Kliniken arbeitet überhaupt schon mit einer elektronischen Patientenakte.

Doch die Kosten des Gesundheitssystems ufern aus und zwingen die Kliniken dazu, schnell effizientere, digitale Arbeitswege aufzubauen. Allein angesichts der Spareffekte führt kein Weg an der digitalen Klinik und Arztpraxis vorbei: Jährlich rund 39 Milliarden Euro ließen sich deutschlandweit im Gesundheitswesen einsparen, würden elektronische Lösungen vollständig genutzt, hat der Bundesverband Gesundheits-IT (bvitg) zusammen mit der Strategieberatung von PricewaterhouseCoopers (PWC) hochgerechnet. Auf das Jahr 2014, dem Zeitpunkt der Analyse, gerechnet, wären das allein zwölf Prozent der Gesamtausgaben, die sich so einsparen ließen.

DPA Visite mit Tablet-PC

Angesichts dessen kritisiert bvitg-Chef Matthias Meierhofer das Zögern. "In den Kliniken hierzulande haben wir eine IT-Investitionsquote von nur rund 1,4 Prozent. Das liegt am unteren Ende der OECD-Länder. Drei bis fünf Prozent werden nun nötig", sagt er.

Wie wichtig die Digitalisierung sei, zeigten nicht nur die besseren Klinikabläufe sondern auch die so mögliche Auswertung großer Datenmengen. "So lässt sich etwa nur dadurch feststellen, woher genau die so gefürchteten Antibiotika-Resistenzen kommen." Durch die Kombination einer Vielzahl von Daten zu den Resistenzen könnten etwa die Verursacher eher erkannt werden."

Investitionsstau aus Geldmangel gefährdet Patienten

Die meisten Kliniken sperren sich einem Wandel nicht - und doch passiert wenig. Die Häuser können es sich schlicht nicht leisten. Schon so bringt der Geldmangel Ärzte und Pfleger zu oft an ihre Grenzen, weil sie mit knappem Personal arbeiten müssen. Nun gefährdet der Sparkurs Patienten noch stärker, wenn die Digitalisierung künftig verstärkt wird, aber zu wenig in die Sicherheit investiert wird.

"Auch aufgrund des Investitionsstaus durch die fehlende Investitionsfinanzierung der Länder sind nicht alle Kliniken so gut vorbereitet, wie sie es sein könnten", sagt Jan Neuhaus, Geschäftsführer IT, Datenaustausch und eHealth bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Mehrere Milliarden Euro müssten die Bundesländer aus ihren Töpfen mehr an ihre Kliniken zahlen, als sie es tun. Es ist ein Gesetzanspruch, den die Krankenhäuser haben. Und doch passiert nichts. Tatsächlich sparen viele Länder sogar immer stärker.

"Es kommen relativ wenig Mittel dort an, wo sie dringend erforderlich wären", stellt auch Krankenhausexperte Zun-Gon Kim fest, der als Berater der Boston Consulting Group viele Kliniken kennt. Es sei ein ausgeprägter Investitionsstau erkennbar und die Vernachlässigung der nötigen Investitionen in die IT-Systeme von Krankenhäusern.

Klinikbau und Medizintechnik dominieren bei den Investitionen, die IT bildet das Schlusslicht. Experten macht Sorgen, dass selbst Medizingeräte immer mehr vernetzt werden und ohne ausreichenden IT-Schutz dort zunehmend neue Schlupflöcher für Angreifer entstehen.

Streit über Geldmittel und das IT-Sicherheitsgesetz

Der Marburger Bund fordert ein staatliches Sonderprogramm für die Modernisierung der Krankenhaus-IT. Zehn Milliarden Euro seien in den nächsten sechs Jahren nötig. Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft will einen Digitalisierungszuschlag für die Kliniken durchsetzen.

Bundeskriminalamt und Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) sind längst alarmiert, was Angriffe auf Kliniken angeht. "Krankenhäuser sind allgemein als High-Value-Targets für Cyber-Crime anzusehen, da hier die Zahlungsbereitschaft von den Kriminellen als hoch eingeschätzt werden kann", sagt ein BSI-Sprecher. Es gehe hier um sensible Patientendaten und selbst die Versorgung der Patienten könne direkt gefährdet werden. Noch sei allerdings keine Klinik bekannt, die tatsächlich Lösegeld gezahlt habe. Meist werden die IT-Systeme umgestellt.

Um das Risiko einzudämmen, wurde das Gesundheitswesen ebenfalls in das neue IT-Sicherheitsgesetz aufgenommen. Es soll künftig Betreiber kritischer Infrastrukturen zur Absicherung ihrer IT-Systeme nach dem Stand der Technik verpflichten - dazu gehören nun auch Kliniken. Allerdings werden aus jetziger Sicht nur Krankenhäuser mit mindestens 30.000 vollstationären Patienten im Jahr einbezogen. Das dürften nur etwa 100 Häuser sein. Die restlichen Kliniken sollen sich möglichst am Standard orientieren, heißt es.

IT-Leiter Ries sieht das mit Sorge. "Etwa 1900 Krankenhäuser fallen durch das Raster. Dabei habe ich Bauchschmerzen", sagt er. Fraglich sei, ob diese genügend Finanzmittel erhalten würden, um sich ebenfalls an höhere IT-Sicherheitsstandards anzupassen. Auch DKG-Mann Neuhaus kritisiert, "aus Sicht der Patienten ist jedes Krankenhaus kritisch." Die neuen IT-Standards sollten daher in jedem Haus als Leitlinie eingesetzt werden können. Dafür brauche es aber eine ausreichende Finanzierung.

Zusammengefasst: Die Cyber-Gefahr für Kliniken in Deutschland steigt schnell. Von den "WannaCry"-Hackern wurden sie verschont. Doch längst waren deutsche Krankenhäuser Ziel von Cyber-Kriminellen, die 2016 rund 100 Kliniken lahm legten. Noch sind nur wenige Häuser digitalisiert und damit angreifbar - das aber wird sich bald ändern. Digitalisierte Kliniken sparen dem Gesundheitswesen Milliarden Euro. Experten und Mediziner feilen nun an Konzepten, wie zugleich die IT gesichert werden kann. Wieder einmal fehlt es am nötigen Geld.