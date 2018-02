Bericht zu US-Abgasermittlungen Daimler-Aktie fällt um fast zwei Prozent

Aktien von Daimler haben an der Börse nach einem Zeitungsbericht im Zuge der US-Abgasaffäre an Wert verloren. Am Vormittag ging es für die Papiere um 1,92 Prozent auf 71,11 Euro bergab. Die Werte deutscher Oberklassehersteller gaben auch insgesamt nach, wie moderate Verluste von 0,5 Prozent bei BMW zeigen. Der Dax hingegen pendelte im engen Rahmen um die Gewinnschwelle.

Den Verlusten voraus ging ein Bericht der "Bild am Sonntag", demzufolge nach Volkswagen nun auch Daimler immer stärker ins Visier der US-Ermittler geraten soll. Ein Konzernsprecher wollte sich auf Anfrage der Zeitung unter Verweis auf die laufende Untersuchung nicht zu Details äußern. Man kooperiere seit über zwei Jahren mit den US-Behörden und sorge für umfassende Transparenz.

Die "Bild" bezieht sich auf US-Ermittlungsakten, wonach es bei Daimler mehrere Softwarefunktionen gegeben habe, die vermutlich nur entwickelt worden seien, um die US-Abgastests auf dem Prüfstand zu bestehen. Ein Händler sprach daraufhin von weiteren Untersuchungen mit der Gefahr bedeutender Strafzahlungen.