Dieselaffäre Anleger verklagen Daimler auf Schadensersatz

Daimler-Chef Dieter Zetsche schien sich sehr sicher zu sein, als er am 26. September 2015 in einem Interview auf das Thema der Stunde zu sprechen kam: den Diesel-Skandal. Keine zehn Tage zuvor hatte das amerikanische Justizministerium publik gemacht, dass der VW-Konzern mit Abschalteinrichtungen die Abgaswerte von Dieselfahrzeugen manipuliert und so gegen amerikanisches Recht verstoßen habe. Ob er sicher sein könne, dass kein übereifriger Ingenieur manipuliert habe, um einen Motor im Verbrauchstest besser aussehen zu lassen, wurde der Daimler-Chef gefragt.

Zetsches Antwort fiel eindeutig aus: "Ein Defeat Device, sprich eine Funktion, die die Wirksamkeit der Abgasnachbehandlung unzulässig einschränkt, kommt bei Mercedes-Benz nicht zum Einsatz." Er persönlich sei in alle Entwicklungsprojekte eingebunden.

Diese Aussagen könnten für Zetsche und Daimler nun zu einem Problem werden. Ein von der Tübinger Kanzlei Tilp vertretener Kleinaktionär des Autokonzerns verlangt Schadensersatz, weil er es als erwiesen ansieht, dass Zetsche damals nicht die Wahrheit sagte. Eine entsprechende Klage reichte er jetzt beim Landgericht Stuttgart ein. Vor knapp zwei Wochen hatte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) angekündigt, es werde den Rückruf von 238.000 Daimler-Fahrzeugen in Deutschland anordnen, weil sie verbotene Abschalteinrichtungen enthielten. Europaweit seien sogar 774.000 Autos betroffen. Daimler leistete der KBA-Anordnung Folge, legte aber Widerspruch ein.

Auf den Rückruf beruft sich nun in der Klage der Aktionär. Daimler habe gewusst, dass einige Diesel-Modelle Abschalteinrichtungen enthielten und der Konzern dafür bestraft werden könnte, habe aber den Kapitalmarkt darüber nicht informiert. Im Gegenteil habe Daimler in Geschäftsberichten seit 2015 Manipulationsvorwürfe stets zurückgewiesen. "Durch diese andauernde Fehlinformation ist Anlegern ein Schaden entstanden", sagte Axel Wegner, Anwalt bei der Kanzlei Tilp, dem SPIEGEL. "Wir sehen ein Milliardenrisiko für Daimler."

Höhere finanzielle Belastungen durch die Dieselaffäre

In dem Zeitraum, in dem Modelle mit manipulierter Abgasreinigung verkauft wurden - nach Wegners Darstellung zumindest seit Anfang 2014 - sei der Kurs unnatürlich hoch gewesen. Hätten Investoren von dem Betrug und den möglichen finanziellen Folgen für den Konzern gewusst, wäre der Kurs niedriger gewesen, Neu-Aktionäre hätten billiger gekauft. Ein Indiz dafür sei der Kursrutsch, den nicht nur die VW- sondern auch die Daimler-Aktie erlitten hätten, nachdem die Manipulation bei VW im September 2015 publik geworden war.

Vor einigen Tagen hatte bereits die Kanzlei Rotter im Auftrag eines Kunden eine Schadensersatzklage gegen Daimler eingereicht. Gegen den VW-Konzern hatten nach Bekanntwerden des Diesel-Betrugs tausende Aktionäre geklagt. Ob sie ihre Ansprüche durchsetzen können, wird in zwei Musterverfahren in Braunschweig und Stuttgart geklärt. Die Kanzlei Tilp, die den Musterkläger in Braunschweig vertritt, strebt auch gegen Daimler ein solches Musterverfahren an. Man werde in Kürze weit mehr als zehn weitere Klagen einreichen und damit ohne weiteres die für ein Musterverfahren erforderliche Schwelle überschreiten.

Daimler hat die von den Aktionären erhobenen Vorwürfe stets zurückgewiesen. Der Konzern stellt sich jedoch insgesamt auf höhere finanzielle Belastungen durch die Diesel-Affäre ein. Am Mittwochabend hatte Daimler für dieses Jahr sein Gewinnziel kassiert und dies unter anderem mit den Kosten des vom KBA angeordneten Rückrufs begründet.

Im jüngsten Quartalsbericht weist das Unternehmen auch auf Risiken aus behördlichen Ermittlungen in den USA sowie durch mögliche Schadensersatzklagen im Zusammenhang mit der Diesel-Affäre hin.