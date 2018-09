Wechsel an Konzernspitze Daimler-Chef Zetsche soll Posten im Mai 2019 abgeben

"Daimler stellt Weichen für die Zukunft", so ist die Pressemitteilung überschrieben, die der Autokonzern am Mittwochmorgen verschickt hat. In dieser Zukunft wird der langjährige Vorstandschef Dieter Zetsche, 65, allerdings eine andere Rolle spielen als bisher.

Demnach wird Zetsche sein Amt als Vorstandschef des Auto- und Lastwagenbauers zur Hauptversammlung 2019 abgeben. Der schwedische Forschungs- und Entwicklungsvorstand Ola Källenius, 49, sei vom Aufsichtsrat in der Sitzung vom Mittwoch für die Nachfolge an der Konzernspitze und als Leiter der Autosparte Mercedes-Benz berufen worden, so Daimler.

Nach einer sogenannten "Abkühlungsphase" soll Zetsche dann 2021 in den Aufsichtsrat wechseln. Zetsche ist seit Anfang 2006 Daimler-Chef.