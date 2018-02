Neuer Daimler-Großaktionär Li Shufu Da geht's lang, Herr Zetsche

Schon seit Wochen hat es sich angebahnt, nun ist es offiziell. Li Shufu, Chef des chinesischen Autoherstellers Geely, ist mit 9,69 Prozent der größte Einzelaktionär bei Daimler. Bisher war der Staatsfonds von Kuwait mit 6,8 Prozent größter Anteilseigner, einen richtigen Ankeraktionär hat der Konzern nicht.

Lis seit Monaten anhaltendes Buhlen um das deutsche Traditionsunternehmen hat am Ende zum Erfolg geführt. Auch, wenn er zwischendurch abgewiesen wurde: Ein erstes Angebot von Li an die Daimler-Führung über den Kauf eines Aktienpakets lehnten die Stuttgarter ab. Sie empfahlen dem Verehrer kühl, er möge sich bitte am freien Markt eindecken.

Sie hätten wissen können, dass sich Li nicht so leicht von seinen Vorhaben abbringen lässt. Der chinesische Manager, so heißt es, träumt von einem weltumspannenden Auto-Imperium mit etlichen Marken, vertreten auf allen Märkten. Ein Riesenreich, wie Ferdinand Piech es mit Volkswagen geschaffen hat. Mit dem Unterschied, dass Piech und Volkswagen bislang eher für die gusseiserne Auslegung automobilen Erfolgs standen, Li aber nach einem Vorsprung durch Digitalisierung und Elektrifizierung strebt.

Er ist angetrieben von der Überzeugung, dass bisherige Kernkompetenzen in der Fahrzeugfertigung, der Bau von Verbrennungsmotoren und Getrieben also, durch die Elektromobilität wertlos werden. Gegen die Angriffe neuer Gegenspieler wie Google und Co., die sich mithilfe von Zulieferern auf das Schnellste ein Auto zusammenbauen können, hilft seiner Meinung nach nur eine Vernetzung unter den etablierten Herstellern. Bei mehreren europäischen Marken, Volvo und Daimler, Lotus und London Taxi hat er nun seine Finger im Spiel.

Keine unproblematische Liaison

Jetzt stellt sich die Frage: Was hat Li mit Daimler vor? Und welchen Platz nimmt Volvo künftig ein? Der Blick hinüber zur schwedischen Konkurrenz dürfte Daimler-Chef Dieter Zetsche beruhigen, droht mit dem Journalisten gegenüber zuweilen ruppig auftretendem Li zumindest keine feindliche Übernahme mit anschließender Entkernung des Traditionsunternehmens. Artig begrüßt das Stuttgarter Unternehmen die neue Macht am Tisch in einer Pressemitteilung mit freundlichen Worten: "Daimler freut sich, mit Li Shufu einen weiteren langfristig orientierten Investor gewonnen zu haben, der von der Innovationsstärke, der Strategie und dem Zukunftspotenzial von Daimler überzeugt ist. Daimler kennt und schätzt Li Shufu als chinesischen Unternehmer mit besonderer Kompetenz und Zukunftsorientierung, mit dem man den industriellen Wandel konstruktiv diskutieren kann."

Pikant dürfte für Daimler allerdings die Tatsache werden, dass man in China bereits zwei andere Partnerschaften intensiv pflegt, auch um die dort ab 2019 geltenden Quoten für Elektroautos zu erfüllen: In Peking betreibt Daimler ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Staatsbetrieb BAIC. Im Süden des Landes gibt es eine Kooperation mit dem Privatunternehmen und Elektroautospezialisten BYD, mit dem Daimler gemeinsam das Elektroauto Denza herstellt. Beide Kooperationspartner dürften über den Einstieg des Konkurrenten Geely wenig erbaut sein.

Zumal Li an der Stoßrichtung seines Engagements keinen Zweifel ließ: Er freue sich, "Daimler auf dem Weg zu einem der weltweit führenden Anbieter von Elektromobilität zu begleiten", erklärte Geely-Chef Li Shufu am Samstag in einer Mitteilung. "Die Wettbewerber, die uns im 21. Jahrhundert technologisch herausfordern, kommen nicht aus der Automobilindustrie", betonte Li. Man brauche Freunde und Partner, um diesen "Eindringlingen von außen" mit vereinten Kräften zu begegnen. "Es ist Zeit für ein neues Denken. Mein Engagement bei Daimler reflektiert diese Vision."

Für Daimler könnte sich Li tatsächlich als Glücksbringer erweisen. Und das nicht nur, weil "Geely" übersetzt "glückweisend" heißt. Vor dem Hintergrund von Abgasskandal und drohenden Diesel-Fahrverboten könnte Unterstützung aus China dringend benötigte Impulse setzen: Immerhin hat Li Volvo schon eine strikte Sprit-Diät verordnet und 2017 den schrittweisen Abschied vom Verbrennungsmotor bei Volvo verkündet.

In China ein Star

Li, gerade einmal 54 Jahre alt, gilt in China als Star. Auf Messen wird er von anderen chinesischen Managern, auch von Konkurrenzunternehmen, um Autogramme gebeten. Im Alter von 21 Jahren übernahm er die Leitung einer staatlichen Kühlschrankfabrik in Hangzhou. Schon das war ein steiler Aufstieg für den in eine Bauernfamilie als drittes von vier Kindern hineingeborenen Li. Aber für ihn noch lange nicht genug.

Schon nach zwei Jahren orientierte er sich um, sammelte bei Verwandten und Freunden Kapital und gründete seine eigene Firma. Die baute ebenfalls Kühlschränke, ähnlich denen aus Lis erster Arbeitsstätte. Eigentlich war die Fertigung von derlei Produkten damals nur staatlichen Firmen vorbehalten, die Behörden schlossen deswegen seinen Betrieb. Li hatte es trotzdem schon in kurzer Zeit zum Millionär gebracht.

Der unerlaubte Erfolg hatte ihn aber nur weiter angestachelt. In seiner nun "Geely" getauften Firma stellte er Dekomaterial her, dann Motorräder, ab 1992 baute "Geely Motors" Autos. Eine lizenzierte Kopie eines Daihatsu, in der ersten Zeit der Produktion lieferten die Japaner noch den Motor. Erst sechs Jahre später erhielt er von der Regierung eine Lizenz für die Automobilfertigung.

Vorbild Volvo?

2017 liefen in den Fabriken von Geely rund 1,6 Millionen Autos vom Band, der Hersteller ist das einzige chinesische Automobilunternehmen ohne staatliche Beteiligung. Selbst europäische Tester bescheinigen den noch vor wenigen Jahren nach hiesigen Maßstäben erschreckend schlicht produzierten Fahrzeugen inzwischen eine hohe Güte.

Zu verdanken ist das wohl auch einem der geschicktesten Manöver in der Geschichte chinesischer Expansionen nach Europa: 2010 kauft sich Li beim schwedischen Hersteller Volvo ein. Der hatte seit 1999 zum amerikanische Hersteller Ford gehört, den Amerikanern war es allerdings nie gelungen, die kantigen Kisten aus den roten Zahlen zu fahren. Zudem waren sie frustriert ob des halsstarrigen Managements in Schweden.

Auch zwischen Li und Volvo war es eine keine Liebe auf den ersten Blick. Der Chinese konnte mit der kühlen Schlichtheit der Autos wenig anfangen, er sorgte sich, ob die Marke in China angesichts des reduzierten Designs überhaupt als Luxusgut gesehen würde. Trotzdem ließ er der Zentrale in Göteborg und dem deutschen Entwicklungschef Peter Mertens sowie Chefdesigner Thomas Ingenlath weitgehend freie Hand.

Behutsam wurde das Design hin zu mehr Glanz entwickelt, ohne protzig zu wirken. Unter den finanziellen Fittichen von Li entwickelte sich das Problemkind Volvo zur anerkannten Premiummarke, die längst fette Gewinne abwirft. Doch statt die abzuschöpfen, stattete Li das Unternehmen weiter mit frischem Kapital aus.

Herr Li ist auf Shoppingtour

Li verfolgt eine langfristige Strategie, in der Volvo nur ein Baustein ist, wenngleich ein wichtiger. Die von den Schweden entwickelten Plattformen und Motoren sollen zur Basis werden für fast alles, was im Geely-Konzern von den Bändern rollt: Allem voran natürlich die Volvos selbst, die künftig aber zu einem guten Teil preisgünstiger in China gefertigt werden sollen, wie die Limousine Volvo S90, die in China für den weltweiten Markt gebaut wird. Aber auch die Elektroautos der neu gegründeten Firma Polestar, die Fahrzeuge der Marke Lynk&Co, die Premiumfahrzeuge zum Preis von Volumenmodellen anbieten will und natürlich die Fahrzeuge von Geely selbst.

Neben der Pkw-Sparte hat sich Li inzwischen auch in der Lkw-Sparte des schwedischen Herstellers eingekauft - genau wie in der London Taxi Company sowie dem malaysischen Hersteller Proton, zu dem inzwischen auch díe britische Sportwagenschmiede Lotus gehört. Kern seiner Strategie aber ist Volvo und Vorstandschef Hakan Samuelsson zumindest hat keinen Zweifel daran, dass sie aufgehen wird. "Geely kann den europäischen Markt mit günstigen Fahrzeugen erobern und sagen, dass sie Volvo-Technik verwenden", sagt Samuelsson.

Das war erst im Dezember 2017.

Anmerkung der Redaktion:

In einer früheren Version stand, Geely sei bei zwei europäischen Autobauern engagiert: Volvo und Daimler. Tatsächlich sind es mindestens vier: Neben den Genannten nämlich Lotus und London Taxi. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.