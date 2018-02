Neuer Daimler-Großaktionär Li Shufu besucht Daimler-Zentrale

Der neue Daimler-Großaktionär Li Shufu ist nach Informationen der "Bild am Sonntag" am Sonntag und am Montag zu Besuch beim Autobauer in Stuttgart. In der Daimler-Zentrale werde Li mit mehreren führenden Managern sprechen, darunter Finanzchef Bodo Uebber, berichtete die Zeitung. Am Dienstag seien Gespräche im Kanzleramt in Berlin geplant.

Am Samstag war bekannt geworden, dass sich der Chef des chinesischen Autoherstellers Geely am freien Markt 9,69 Prozent der Daimler-Aktien durch gezielte Ankäufe beschafft hatte. Li war damit zum größtem Alleinaktionär des Konzerns geworden. Er hatte in einem Statement am Samstag betont,"Daimler auf dem Weg zu einem der weltweit führenden Anbieter von Elektromobilität zu begleiten".

Charmeoffensive aus China

Der Besuch des chinesischen Milliardärs in Deutschland sei eine "Charmeoffensive", schrieb die "BamS", da die Vorbehalte gegen chinesische Investoren hierzulande groß seien. Im Kanzleramt werde Li sich mit dem Wirtschaftsberater von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Lars-Hendrick Röller, treffen. Beim Besuch in Stuttgart sei am Montag ein Gespräch mit Daimler-Chef Dieter Zetsche möglich.

Schon Anfang Februar war bekannt geworden, das es ein Gespräch zwischen Li und Zetsche über einen Einstieg gegeben habe. Angeblich bat Li darin um Sonderkonditionen in Form von Rabatten, Daimler habe abgelehnt. Daimler begrüßte den Einstieg am Samstag trotzdem: Li sei ein "langfristig orientierter Investor".