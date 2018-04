Daimler-Großaktionär Li Shufu ruft Autobranche zu Kooperationen auf

Daimlers neuer Großaktionär Li Shufu hat die Autoindustrie zu mehr Kooperationsbereitschaft aufgerufen, um dem Wandel in der Branche zu begegnen. "Wir müssen aktiv die Möglichkeit umfangreicher Allianzen ausloten, anstatt uns der Realität zu entziehen und den Kopf in den Sand zu stecken", schreibt der chinesische Milliardär in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Der Gründer des Autokonzerns Geely, zu dem auch Volvo gehört, hatte im Februar überraschend auf einen Schlag knapp zehn Prozent der Daimler-Anteile erworben. Unter Verweis auf Volvo betonte Li zugleich, wie wichtig bei aller Kooperationsbereitschaft der Schutz der Marken- und Produktunabhängigkeit sei.

Der wissenschaftliche und technologische Fortschritt verändere die Geschäftswelt. "In der Automobilindustrie bedeutet dies den Übergang zu einem Plattform-Geschäftsmodell, in dem die Technologie zunehmend geteilt wird", so Li. Unternehmen, die weiterhin ausschließlich auf eigene Entwicklungen setzen, würden von "den wenigen verbleibenden Giganten verschlungen, während diejenigen, die ihre gemeinsamen Stärken bündeln, die Zukunft gewinnen werden".

Es gebe aber Möglichkeiten, Partnerschaften und Kooperationen gemäß der Marktlage zu erkunden. Eine respektvolle Zusammenarbeit, die die gegenseitige Unabhängigkeit anerkenne, biete einen neuen Weg, den Wandel zu meistern. "Mit offenen Diskussionen - fair, transparent und gesetzeskonform - können wir Investoren und Aktionären eine langfristige Rendite bieten", schreibt Li.