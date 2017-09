Großinvestition Daimler steckt eine Milliarde Dollar in US-Standort

Daimler investiert eine Milliarde Dollar für seine Elektroauto-Pläne in den Mercedes-Standort Tuscaloosa im US-Bundesstaat Alabama. "Ein Großteil der Investition soll in die Umsetzung der Elektro-Offensive fließen", teilte der Konzern mit. Dazu gehört neben dem Umbau der Fertigung auch ein Batteriewerk. Geplant seien mehr als 600 zusätzliche Arbeitsplätze.

Daimler reiht sich damit ein in den Kreis der Autokonzerne, die ihre Investitionen in den USA verstärken, obwohl an dem hochprofitablen Markt Flaute herrscht. BMW kündigte im Juni an, in seine Fabrik in Spartanburg im Bundesstaat South Carolina weitere 600 Millionen Dollar zu stecken und bis 2021 zusätzliche 1000 Stellen zu schaffen. Die japanischen Autobauer Toyota und Mazda planen ein gemeinsames Werk mit einer Kapazität von 300.000 Pkw jährlich und 4000 Arbeitsplätzen. Honda will seine Fabrik in Ohio ausbauen.

Mit der Milliardeninvestition kann Daimler den Vorwürfen von US-Präsident Donald Trump gegen die deutschen Autobauer und ihre angeblich unfair hohen Exporte in die USA etwas entgegensetzen. Grund für die Investitionsentscheidung ist aber die schon angekündigte Umstellung auf mehr Modelle mit emissionsfreiem Antrieb. Der Dax-Konzern peilt bis 2025 mit reinen Elektroautos einen Anteil am weltweiten Absatz von etwa einem Viertel an. Bis 2022 sind mehr als zehn Modelle geplant.

Ausbau der Elektromobilität

Mit der Investition von umgerechnet 840 Millionen Euro sei das Produktionsnetzwerk in Europa, China und den USA auf den Ausbau der Elektromobilität vorbereitet, erklärte Mercedes-Produktionschef Markus Schäfer. Mercedes-Benz habe nun sechs Standorte auf drei Kontinenten für den Bau von Elektrofahrzeugen.

Im Werk Tuscaloosa könnten reine Stromautos und solche mit Hybrid- oder Verbrennungsmotoren auf einer Linie vom Band laufen, erklärte Schäfer weiter. Das dämpft die Kosten. Der Standort baut mit seinen rund 3700 Beschäftigten vor allem die großen SUVs GLS und GLE, von denen 70 Prozent für den Export aus den USA bestimmt sind. Auch die C-Klasse läuft dort vom Band für den nordamerikanischen Markt. Im vergangenen Jahr belief sich die Fertigung auf mehr als 310.000 Fahrzeuge.