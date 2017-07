Autokonzern Kartellskandal trübt Daimlers Halbjahresbilanz

Trotz der Debatten um Dieselmanipulationen und Fahrverbote hat der Autokonzern Daimler erneut große Gewinne gemacht. Im zweiten Quartal stiegen Umsatz und Gewinn dank des anhaltenden Aufschwungs bei Mercedes-Benz, wie das Dax-Unternehmen mitteilte. Das sei vor allem auf die Modelle der neuen E-Klasse sowie den Stadtgeländewagen (SUV) zurückzuführen, die bei Kunden gut ankommen.

Überschattet wurde die Präsentation der Zahlen allerdings von der Debatte um die vom SPIEGEL aufgedeckte Praxis detaillierter, über Jahrzehnte andauernder Absprachen zwischen den Autobauern Volkswagen, Porsche, Audi, BMW und Daimler. Die Unternehmen setzten mit diesen Absprachen den Wettbewerb gezielt außer Kraft, so der Vorwurf. Die Anschuldigungen wollte Vorstandschef Dieter Zetsche weiter nicht kommentieren. "Wir sind gut beraten, uns nicht an Spekulationen zu beteiligen", sagte er.

Auffällig sind in diesem Zusammenhang allerdings Rückstellungen in Höhe von 400 Millionen Euro, die Daimler für "Aufwendungen im Zusammenhang mit rechtlichen Verfahren" bereits im zweiten Quartal 2016 verbucht hat. Aus "prozesstaktischen Gründen" wollte der Konzern laut einer Sprecherin aber nicht offenlegen, wofür diese Summe konkret gedacht war. Die Kartellbehörden hatten nach SPIEGEL-Informationen aber Hinweise auf die Absprachen bereits vergangenen Jahres gefunden.

Daimler verkaufte von April bis Juni weltweit nach eigenen Angaben mehr als 595.000 Autos von Mercedes-Benz - so viele wie noch nie in einem zweiten Quartal. Vor allem in Asien legte der Absatz stark zu. Der Daimler-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um sieben Prozent auf rund 41,2 Milliarden Euro, das Konzernergebnis lag bei rund 2,51 Milliarden Euro (plus zwei Prozent).

Zetsche will an Diesel festhalten

An der Börse wirkten sich diese guten Zahlen angesichts der Krisen bei Daimler nur wenig aus. Die Aktien lagen im Anfangsgeschäft nur um moderate 0,5 Prozent höher. "Es sieht so aus, als wären die Autowerte die neuen Banken", sagte ein Händler mit Blick auf die jahrelange Talfahrt von Papieren aus der Finanzbranche. Insgesamt hat Daimler seit Enthüllung des Autokartells vor fünf Tagen rund fünf Prozent an Wert verloren.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt zudem seit März wegen möglichen Abgas-Betrugs gegen Daimler-Mitarbeiter. Bei mehr als einer Million Fahrzeuge sollen Motoren eingebaut sein, bei denen Abgasmessungen manipuliert wurden.

Vergangene Woche hatte Daimler auch noch angekündigt, mehr als drei Millionen Dieselfahrzeuge in die Werkstätten zu rufen, um per Software-Update den Schadstoffausstoß zu verringern. Konzern-Angaben zufolge handelt es sich dabei um nahezu alle Dieselfahrzeuge der Abgasnormen Euro 5 und 6 in Europa. Die Aktion soll rund 220 Millionen Euro kosten und in den kommenden Wochen beginnen.

Konzernchef Zetsche will dennoch weiter am umstrittenen Dieselantrieb festhalten. Die neueste Generation Dieselmotoren könne dazu beitragen, den Ausstoß an klimaschädlichem CO2 zu senken, sagte Zetsche zur Präsentation der Quartalszahlen. Er sehe "keinen Grund, auf die Vorteile zu verzichten", die ein Dieselmotor biete.

Dieselmotoren verbrauchen pro gefahrenem Kilometer tatsächlich tendenziell weniger Kraftstoff und stoßen daher auch weniger CO2 aus - so sollen sie bei der Reduktion der Flottenemissionen helfen. Der Anteil an giftigen Stickoxiden liegt in ihren Abgasen aber teils sehr hoch. Zudem geht auch bei Dieselfahrzeugen der Trend zu größeren, schwereren Autos mit mehr Leistung - und dementsprechend höherem Verbrauch.