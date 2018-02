Autobauer Daimler macht mehr Gewinn - trotz Dieselkrise

Der Stuttgarter Autobauer Daimler hat 2017 deutlich mehr Autos verkauft und Bestwerte bei Umsatz und Gewinn eingefahren. Der Stuttgarter Konzern verbuchte trotz Dieseldebatten und Kartellvorwürfen einen Umsatz von 164,3 Milliarden Euro - sieben Prozent mehr als im Jahr 2016. Damit erzielte Daimler einen Überschuss von 10,9 Milliarden Euro - 24 Prozent mehr als im Vorjahr. 2016 hatte der Dax-Konzern allerdings anders als 2017 einige Sonderbelastungen verbucht, sodass die Vergleichszahl niedrig war.

Den Mitarbeitern sei es "zum wiederholten Mal gelungen, den Rekord des Vorjahres zu brechen", erklärte Daimler-Chef Dieter Zetsche. Für das Plus waren vor allem die Erholung der Lastwagensparte sowie der gute Lauf der Pkw-Verkäufe maßgeblich; auch die Finanzdienstleistungen trugen erneut kräftig zum Anstieg bei. Allerdings verfehlte Daimler auch wegen des langsameren Wachstums bei Mercedes-Benz Cars im Schlussquartal die aufs Jahr geplante Umsatzsteigerung von mindestens 10 Prozent.

5700-Euro-Prämie für Beschäftigte

Die Beschäftigten des Stuttgarter Autobauers Daimler bekommen wegen der guten Zahlen in diesem Jahr eine deutlich höhere Prämie. 5700 Euro sollen die in Deutschland nach Tarifvertrag beschäftigten rund 130.000 Mitarbeiter im April zusätzlich erhalten, teilte der Konzern mit. Das sei die höchste Ergebnisbeteiligung in der Firmengeschichte. 2017 hatten die Mitarbeiter 5400 Euro Prämie bekommen, im Jahr davor 5650 Euro.

Die Prämie bemisst sich am operativen Gewinn des Konzerns im jeweiligen Vorjahr, der 2017 um einiges höher ausfiel als 2016. Weltweit hatte Daimler zuletzt gut 289.300 Mitarbeiter, etwa zwei Prozent mehr als vor einem Jahr.

Für das neue Jahr peilt Daimler bei Umsatz und Absatz eine "leichte" Steigerung an, was einem Plus von bis zu fünf Prozent entspricht. Kosten für neue Technologien und unter anderem auch der stärkere Euro sorgen aber dafür, dass Daimler sich auf Konzernebene und in der Pkw-Sparte diesmal nur ein operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau zutraut. Weil der Ausblick nicht überwältigend ausfiel, zeigten sich Anleger enttäuscht: Daimler-Aktien rutschten zeitweise um 2,6 Prozent ab.