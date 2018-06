Daimler und der Diesel-Rückruf Der Skandal ist Dieter Zetsche

Es hätte für den Daimler-Konzern und seine Zehntausenden rechtschaffenen Mitarbeiter ein Befreiungsschlag werden können. Mit der Ankündigung, eine dreiviertel Million sehr wahrscheinlich betrügerischer Diesel-Fahrzeuge in die Werkstätten zu rufen, hätte Konzernchef Dieter Zetsche am Montag signalisieren können: Wir haben verstanden! Wir machen reinen Tisch und brechen mit einer Vergangenheit, in der Management und Teile der Entwickler vom Pfad des ehrlichen Kaufmanns und Ingenieurs abgekommen waren.

Der Daimler-Boss hätte Schluss machen können mit der Unehrlichkeit, mit der über viele Jahre treuen Kunden des Herstellers manipulierte Autos verkauft wurden. Fahrzeuge, deren Abgasreinigung so konstruiert war, dass sie billiger war und dem Konzern höhere Gewinne bescherte - und zwar auf Kosten der Gesundheit Hunderttausender, die zu hohe Stickoxid-Konzentrationen in den Städten einatmen müssen. Es wäre auch ein Moment des Aufbruchs für die gesamte Branche gewesen: weg von einer kriminellen Vergangenheit, stattdessen in eine nachhaltige Zukunft mit sauberen, bald sogar klimafreundlichen Fortbewegungsmitteln.

Doch dann kommt Zetsche aus dem Bundesverkehrsministerium, in dem er soeben einen Deal mit Minister Andreas Scheuer (CSU) ausgehandelt hat, und macht mit einem Satz alle Chancen auf einen Neuanfang zunichte. "Offene Rechtsfragen werden noch im Widerspruchsverfahren geklärt", sagt der Daimler-Chef.

Diesen Chef hat der Konzern nicht verdient

Zetsche versucht, sich Zeit zu verschaffen. Sein Motto dürfte sein: Die Regierung hält die Software für illegal, wir halten sie für legal. Es wird zwei, drei Jahre dauern, bis der Fall durch die Instanzen ist. Hätte Zetsche eine sofortige rechtliche Klärung gewollt, dann hätte er gegen den sofortigen Vollzug des amtlichen Rückrufs klagen müssen. Innerhalb weniger Wochen hätte er eine Entscheidung bekommen. Die wäre - und das wissen seine Juristen nur zu gut - höchstwahrscheinlich negativ für Daimlerausgefallen. Deshalb will Zetsche diese Klärung zum jetzigen Zeitpunkt auch gar nicht, sondern akzeptiert ein Softwareupdate.

Damit lässt der Manager tief blicken. Er gibt zu erkennen, dass er noch immer nicht den moralisch-rechtlichen Kompass für sich und seine Firma wiederentdeckt hat. Diesen Vorstandsvorsitzenden hat ein Unternehmen mit solch stolzer Tradition nicht verdient.

Der Daimler-Chef bringt auch die deutsche Bundesregierung in die Bredouille. Die steht international wegen der Betrügereien ihrer Vorzeigeindustrie mit dem Rücken zur Wand. US-Präsident Donald Trump hat Daimler im Handelsstreit im Visier und gedroht, er wolle keine Autos von Mercedes auf der Fifth-Avenue in New York mehr sehen. Mit Blick auf den Abgasskandal könnte er noch argumentieren, dass die Wagen auch noch die Luft verpesten und die Gesundheit der Amerikaner gefährden.

Was Zetsche, andere Automanager und deren Lobby nicht begriffen haben: Ihre Betrügereien haben sie angreifbar gemacht für Verbraucherklagen und Regressansprüche. Die US-Justiz hat nun Recht und Moral auf ihrer Seite.

Verkehrsminister Andreas Scheuer und seine Beamten müssen nun notgedrungen weiter prüfen. Modell um Modell, bis sie alle Mercedes-Fahrzeuge identifiziert haben, die manipulierte Abgassysteme haben. In diesem langwierigen Prozess wird sich das Führungsproblem des Daimler-Konzerns hoffentlich lösen.