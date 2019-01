Halbe Milliarde Euro für Entwicklung Daimler will binnen zehn Jahren selbstfahrenden Lkw verkaufen

Eine halbe Milliarde Euro investiert Daimler in den kommenden Jahren in die Entwicklung hochautomatisierter Lastwagen. Innerhalb der kommenden zehn Jahre will der Konzern einen solchen Lastwagen auf den Markt bringen, wie Daimler auf der Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas mitteilte. Dafür sollen 200 zusätzliche Arbeitsplätze in den USA und Deutschland geschaffen werden.

Unter hochautomatisiertem Fahren versteht Daimler , dass ein Lastwagen in abgegrenzten Bereichen allein agiert. Der Fahrer muss nicht zwingend eingreifen. Es ist die letzte Stufe vor der völligen Automatisierung von Fahrzeugen. Die Technik erhöht nach Überzeugung des Lkw-Herstellers die Sicherheit und bietet mehr Transportleistung, da der Einsatz rund um die Uhr möglich sei.

Daimler ist Weltmarktführer für mittlere und schwere Lastwagen und hatte erstmals 2014 die Studie "Future Truck" vorgestellt. In diesem Jahr will Daimler seinen ersten teilautomatisierten Lastwagen in den USA auf die Straße bringen. Das System kann den Angaben zufolge beispielsweise selbstständig bremsen, beschleunigen und lenken. Einen Zwischenschritt, bei dem das Fahrzeug zwar allein agieren kann, der Fahrer aber in der Pflicht bleibt immer einzugreifen, will Daimler überspringen. Dieses Stadium biete den Kunden im Transportbereich keinen wesentlichen Vorteil.

Mit der voranschreitenden Vernetzung von Fahrzeugen ist die CES für die deutschen Autobauer in den vergangenen Jahren als Messe in den USA fast noch wichtiger geworden als die Autoshow in Detroit. Daher nutzt Daimler die Technikschau auch zur Weltpremiere seines neuesten Lkw-Modells für den US-Markt, des Freightliner Cascadia.