Kartell der Autobauer Daimler soll sich aus Geheimtreffen zurückgezogen haben

Die geheimen Gesprächsrunden großer deutscher Automobilkonzerne sind bei einem Hersteller offenbar bereits früh als rechtlich problematisch erkannt worden. Daimler habe sich deshalb in den vergangenen Jahren zumindest teilweise aus den Treffen zurückgezogen, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf zwei Insider. Anlass sei das 2011 aufgeflogene Lkw-Kartell gewesen.

Wegen Preisabsprachen für Lkws war Daimler von der EU-Kommission zu einem Rekord-Bußgeld von knapp 1,1 Milliarden Euro verdonnert worden. Daimler führte deshalb laut Bericht nach Auffliegen des Kartells 2011 auch spezielle Kartellrechts-Lehrgänge ein. In diesen sollen Juristen der Belegschaft beigebracht haben, was erlaubt ist und was nicht.

Offenbar nicht gut genug: Der SPIEGEL hat in seiner aktuellen Titelgeschichte enthüllt, dass sich die Konzerne Volkswagen, Audi, Porsche, BMW und Daimler in geheimen Arbeitskreisen deutlich umfassender abgesprochen haben - über Technik, Kosten, Zulieferer. Und auch über die Abgasreinigung ihrer Dieselfahrzeuge, mit der sie die Kontrollstellen über den tatsächlichen Schadstoffausstoß betuppen konnten. Die Unternehmen setzten mit diesen Absprachen den Wettbewerb gezielt außer Kraft.

Wie Volkswagen soll auch Daimler der "SZ" zufolge deshalb eine Art Selbstanzeige bei den Kartellbehörden erstattet haben. Damit wolle auch der Stuttgarter Konzern Bußgelder verhindern oder zumindest abmildern. Ob dies sowie der berichtete Teil-Rückzug genügt, den Stuttgarter Autobauer davor zu bewahren, ist offen. Daimler habe die Informationen nicht kommentiert, hieß es.

Derweil rechnet Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller wegen des Kartells mit einer Klagewelle. Er geht laut "SZ" von Zehntausenden Verfahren aus, in denen Autokäufer Schadenersatz für überteuerte Fahrzeuge verlangen werden. Wegen der Absprachen der Hersteller hätten viele Kunden einen "möglicherweise viel zu hohen Preis" für ihre Autos gezahlt, sagte der Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen. Er forderte eine Musterklage, damit mutmaßlich betrogene Kunden nicht einzeln vor Gericht ziehen müssen.

Betroffen sind aber auch Lieferanten der Hersteller, denn wenn die fünf deutschen Autohersteller sich darauf verständigen, nur bei einem Unternehmen einzukaufen, haben andere Zulieferbetriebe keine Chancen auf Aufträge. Darüber hinaus zählen die Aktionäre der Autokonzerne zu den Leidtragenden: Die Aktienkurse der Unternehmen sackten am Freitag ab, weil Investoren mit hohen Strafen rechnen. Auch der Imageschaden für die deutsche Wirtschaft dürfte groß sein.

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann rief die Branche nun zu Transparenz auf: "Wir verlangen eine vollumfängliche Aufklärung der Vorgänge", sagte er der "Welt". Verstöße gegen das Kartellrecht seien "völlig inakzeptabel", sagte der Gewerkschaftsboss, der auch dem Aufsichtsrat von Volkswagen angehört.