Umstrittenes Dakota-Projekt US-Pipelinebetreiber geht mit Mafia-Gesetz gegen Greenpeace vor

Der Betreiber der umstrittenen US-Pipeline Dakota Access hat Klage gegen Greenpeace eingereicht. Laut einem Bericht das "Wall Street Journal" fordert der Konzern Energy Transfer Partners mindestens 300 Millionen Dollar von der Umweltschutzorganisation, als Kompensation für "eine gnadenlose Kampagne von Lügen und rücksichtslosen Mafia-Praktiken" (im englischen Original: "relentless campaign of lies and outright mob thuggery").

Pikant: Das Unternehmen stützt sich dabei auf den "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act", kurz RICO. Das Gesetz war ursprünglich geschaffen worden, um gegen Schutzgelderpressungen durch Mafia-Strukturen vorzugehen. Greenpeace habe über Jahrzehnte "betrügerische, verleumderische Kampagnen gegen hunderte Firmen und Branchen" geführt, heißt es in der Klageschrift, aus der das "Wall Street Journal" zitiert.

Tom Wetterer, Leiter der Greenpeace-Rechtsabteilung, weist die Vorwürfe zurück. Hinter der Klage stehe der Versuch, "die freie Meinungsäußerung durch teure, langwierige Prozesse zu unterdrücken". Der Pipelinebetreiber wirft den Umweltschützern vor, mit Falschaussagen über das Dakota-Access-Projekt um Spenden geworben, Geldgeber bedroht und Cyber-Angriffe gestartet zu haben.

Die 3,8 Milliarden Dollar teure, 1885 Kilometer lange Dakota Access Pipeline führt durch vier US-Bundesstaaten - von North Dakota über South Dakota und Iowa nach Illinois. Sie gehört zu einem größeren Pipelinenetz, das die Ölfelder im Norden der USA mit den Raffinerien im Süden verbinden soll, am Golf von Mexico.

Die Pipeline führt durchs Standing-Rock-Reservat der Sioux , unter dem Missouri River und dem Lake Oahe hindurch. Beide Gewässer sind den Ureinwohnern heilig - und ihre Trinkwasserquellen.

Nach Protesten hatten Gegner des Projekts 2016 zwischenzeitlich einen Baustopp der Leitung erreicht. US-Präsident Donald Trump hatte den Bau kurz nach seinem Amtsantritt wieder freigegeben. Trump hatte selbst früher Aktien der Pipelinegesellschaft Energy Transfer Partners besessen.