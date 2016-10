Studie Das sind die wertvollsten Marken der Welt

Apple ist die teuerste Marke der Welt. Die jährliche Studie der Marktforschungsfirma Interbrand setzt den Wert auf 178 Milliarden Dollar an. Das sind noch einmal fünf Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Auf Platz zwei holt Konkurrent Google auf.

Die Marke des Konzerns aus dem kalifornischen Mountain View ist demnach immer 133 Milliarden Dollar wert - ein Zuwachs von elf Prozent. Stärkster Gewinner unter den Top Ten ist Amazon, dass seinen Markenwert um ein Drittel auf 50 Milliarden Dollar steigern kann.

Insgesamt finden sich in den Top Ten sechs IT- beziehungsweise Internetkonzerne. Der langjährige Spitzenreiter Coca-Cola rangiert mittlerweile nur noch auf Platz drei. Auch andere Markenklassiker wie McDonald's verloren an Wert.

Mercedes und BMW wachsen weiter

Zu den klassischen Industriemarken, deren Markenwert noch wächst, zählen deutsche Autokonzerne wie Mercedes-Benz und BMW. Beide legten deutlich zu. Mercedes schaffte es sogar unter die ersten zehn. Für VW ging es wegen der Abgasaffäre dagegen abwärts. Der Markenwert sank um neun Prozent auf 11,4 Milliarden Dollar. Interessanter Nebenaspekt: Die Tochtermarken Audi und Porsche konnten deutlich zulegen.

Die gesamten Top Ten und die größten Aufsteiger finden Sie in unserer Bilderstrecke.

Interbrand berechnet den Markenwert auf Basis von Geschäftszahlen, der Wirkung der Marke auf die Kunden sowie einer Einschätzung der Fähigkeit, in der Zukunft Gewinne zu sichern. In der anderen bekannten Markenstudie, BrandZ vom Marktforschungsunternehmen Millward Brown, holte sich in diesem Jahr Google den Spitzenplatz von Apple zurück.