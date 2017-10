Börsenrallye Dax schließt erstmals über 13.000 Punkten

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind zur Wochenmitte wieder in Rekordlaune gewesen. Der Dax erreichte am Vormittag bei knapp unter 13.095 Punkten den höchsten Stand seiner fast 30-jährigen Geschichte. Letztlich ging es mit einem Plus von 0,37 Prozent auf 13.043 Punkte aus dem Handel.

Für den MDax , den Index mittelgroßer Unternehmen, ging es um 0,35 Prozent auf 26.310 Punkte nach oben, nachdem er im Handelsverlauf mit gut 26.345 Punkten ebenfalls ein neues Rekordhoch erreicht hatte.

Der Technologiewerte-Index TecDax beendete den Tag mit plus 0,22 Prozent bei 2519 Punkten. Auch die Ölpreise zogen nach gesunkenen Lagerbeständen weiter an.

Hauptgrund für den Boom waren positive Vorgaben der US-Börsen, die sich derzeit ebenfalls von Rekordhoch zu Rekordhoch hangeln.