Kursrutsch Dax schließt unter 12.000 Punkten

Der deutsche Leitindex Dax ist erstmals seit Anfang April unter die Marke von 12.000 Punkten gerutscht. Wie schon am Vortag geriet er in den Sog der Kursverluste an der technologielastigen US-Börse Nasdaq. Der Index schloss mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 11.955 Punkten. Zuvor war es bis auf rund 11.945 Zähler abwärts gegangen.

Die wachsende Zahl wirtschaftlicher und politischer Risiken treibt hierzulande immer mehr Anleger aus Aktien. Für steigende Nervosität unter den Investoren sorgen vor allem der internationale Handelskonflikt sowie die Währungskrisen in einigen Schwellenländern.

China warnte die USA vor einer Zuspitzung des Handelskonflikts und will gegebenenfalls weitere Gegenmaßnahmen einleiten. Überraschend deutlich gesunkene Auftragseingänge für die deutsche Industrie sorgten aktuell für einen weiteren Dämpfer.

Bayer setzt Kurssturz fort

Dax-Schlusslicht waren die Papiere des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer mit rund 4,6 Prozent Minus. Dies war der niedrigste Kurs seit März 2013. Bayer-Aktien hatten im Zuge eines Schadenersatzurteils gegen den übernommenen US-Hersteller Monsanto bereits in den vergangenen Wochen kräftig an Wert eingebüßt.

Auch der breite Markt schloss schwächer: Der Index der mittelgroßen Werte, der MDax, gab um 0,5 Prozent auf 26.130 Zähler nach. Der TecDax sank um 0,6 Prozent auf 2894 Punkte.

Nicht besser sah es in Europa aus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,6 Prozent auf 3295 Punkte und rutschte damit auf den tiefsten Stand seit Ende März. Auch die Börsen in Paris und London verbuchten Verluste. In den USA stand der Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Europa mit rund 0,1 Prozent im Minus, die Nasdaq-Indizes verloren rund ein Prozent.