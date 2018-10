Nach Zwei-Jahres-Tief Dax startet leicht im Plus

Der Dax hat sich nach seinen hohen Vortagsverlusten ein Stück weit erholt. Der Leitindex, der die 30 wichtigsten Aktiengesellschaften in Deutschland umfasst, stieg im frühen Handel um 0,36 Prozent auf 11.314 Punkte. Dazu dürften auch Börsendaten aus den USA und Asien beigetragen haben. Die Wall Street hatte am Dienstag nach Handelsschluss in Europa ihre Verluste eingedämmt und an den asiatischen Börsen blieb die Stimmung weitgehend entspannt.

Der Dax hatte am Dienstag so niedrig geschlossen wie zuletzt im Dezember 2016. Marktbeobachter verweisen aber auf die vielen politischen Konflikte wie den Handelsstreit, den Haushaltsstreit zwischen der EU und Italien oder die internationalen Spannungen wegen des mutmaßlichen Mords an dem regierungskritischen saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi. Eine Verschärfung dieser Konflikte könnte die Erholung an den Börsen schnell wieder zunichtemachen.

Zu Handelsbeginn standen im Dax die Zahlen der Deutschen Bank im Fokus der Anleger. Das Geldhaus rechnet erstmals seit 2014 wieder mit einem Jahresgewinn, verdiente im Sommer aber weniger. "Die Kosten gehen zurück, die Einnahmen aber auch", sagte ein Aktienhändler. "Die Zahlen sind immer noch kein Grund für ein längerfristiges Engagement." Die Aktien der Deutschen Bank verloren zwischenzeitlich mehr als drei Prozent.

