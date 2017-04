Dax auf Höchststand Warum die Börsen Rekorde feiern

Der deutsche Leitindex ist am Montag auf einen Stand von 12.398 Punkten geklettert - damit steht der Dax, der die 30 größten Aktiengesellschaften Deutschlands abbildet, so gut da wie nie zuvor in seiner Geschichte. Das letzte Rekordhoch hatte das Börsenbarometer im April 2015 erreicht.

Doch wie kommt der aktuelle Höhenflug zustande? Die Antworten im Überblick.

1. Macrons Wahlerfolg lässt Anleger aufatmen

Die Frankreich-Wahl galt im Vorfeld als eines der wichtigsten Ereignisse für die Finanzmärkte im Jahr 2017. Denn Analysten hatten ein regelrechtes Börsenbeben erwartet für den Fall, dass die EU- und Eurogegnerin Marine Le Pen im ersten Wahlgang deutlich besser abschneiden würde als in den Umfragen. Doch stattdessen bekam der sozialliberale Emmanuel Macron die meisten Stimmen.

Devisenstratege Sebastien Galy von der Deutschen Bank bezeichnete den Erfolg von Emmanuel Macron als "perfektes Szenario" für die Märkte. Macron steht im Gegensatz zu Le Pen für Stabilität, denn er spricht sich beispielsweise klar für Europa und die Partnerschaft der Franzosen mit Deutschland aus. Der frühere Wirtschaftsminister arbeitete mehrere Jahre lang als Investmentbanker für die Schweizer Privatbank Rothschild, deshalb erwarten Investoren von ihm keine Politik, die der Wirtschaft schaden könnte.

AFP Emmanuel Macron

Sein Etappensieg löste an den Börsen einen regelrechten Befreiungsschlag aus, Investoren kauften in großem Stil europäische Aktien. Der Euro stieg auf den höchsten Wert seit fünfeinhalb Monaten.

2. Trumps Wahlsieg trieb zuletzt die Börsen an

Doch nicht erst seit Macrons vorläufigem Wahlsieg herrscht an den Börsen Partylaune. Der wesentliche Kurstreiber war zuletzt Donald Trump, weil Investoren auf eine noch stärker anziehende US-Wirtschaft unter dem neuen US-Präsidenten hoffen. Denn Trump hat viel versprochen: die Deregulierung der Bankenbranche, niedrigere Steuern für Unternehmensgewinne und großangelegte Infrastrukturinvestitionen.

Kein Wunder also, dass der US-Leitindex Dow Jones Ende Januar das erste Mal in seiner 132-jährigen Geschichte die historische Marke von 20.000 Punkten durchbrach. Und wochenlang zogen die US-Börsen den deutschen Aktienindex mit nach oben: Seit Trumps Wahlsieg hat auch der Dax um rund 18 Prozent an Wert gewonnen.

3. Die deutsche Wirtschaft ist im Lot

Unabhängig vom Trump- und Macron-Hype ist in den Chefetagen der deutschen Unternehmen die Stimmung derzeit prima.

Die Manager bewerten momentan sowohl die aktuelle Lage als auch die Aussichten für die kommenden sechs Monate so gut wie seit Juli 2011 nicht. Große Dax-Konzerne wie Adidas, Daimler und SAP haben zuletzt starke Zahlen vorgelegt - die Renditen der Unternehmen sind auf Rekordniveau. Die Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist historisch gut. Die Rekordstände an den Börsen sind also nicht allein durch politische Ereignisse zu erklären.

4. Ultralockere Geldpolitik der EZB stützt weiterhin die Märkte

Zudem werden die europäischen Börsen weiterhin durch die ultralockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) gestützt. Seit dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 pumpt die Zentralbank Milliarden in die Märkte und wird dies auch weiterhin tun. Die Aktienmärkte befinden sich damit noch immer in der Spätphase eines Haussezyklus, der nun schon seit acht Jahren andauert. Seit dem Start des Aufschwungs im März 2009 hat sich der Dax verdreifacht.

Eine Korrektur könnte bald folgen

Doch trotz der momentan guten Stimmung, gibt es auch Anzeichen für eine Korrektur an den Börsen. Denn allmählich verliert Donald Trump seinen Zauber, sein Image als "Dealmaker" ist dahin. Kürzlich ist er mit seinem Versuch, Obamas Gesundheitsreform Obamacare abzuwickeln, spektakulär gescheitert. Nun zweifeln Anleger, ob Trump es überhaupt schafft, all seine geplanten Vorhaben durchzusetzen.

Die US-Indizes bewegen sich deshalb seit Wochen kaum. Und US-Aktien sind bereits recht teuer - einen größeren Rücksetzer an der Wall Street halten viele Experten für nicht unwahrscheinlich. Das würden auch die Börsen in Deutschland zu spüren bekommen.

Außerdem steht längst nicht fest, ob Macron auch in zwei Wochen die Stichwahl gegen Marine le Pen gewinnt. "Es ist noch zu früh, Entwarnung zu geben, was einen Zusammenbruch der Finanzmärkte und ein Ende des Euro betrifft", sagte der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher. Doch Börsianer sind sich sicher: Die Eurozone ist gerettet, und das feiern sie an diesem Tag euphorisch.