Börsengang von Delivery Hero Ausgeliefert?

Aus deutschen Großstädten sind sie nicht mehr wegzudenken: Fahrradfahrer in pinkfarbenen T-Shirts oder Jacken mit Kisten auf dem Rücken, die unter Zeitdruck Essen von Restaurants an Kunden ausliefern, das diese vorher online bestellt haben - egal ob Schnitzel, Sushi oder Curry.

Mit diesem simplen Geschäftsmodell will das Berliner Start-up Delivery Hero nun zu einer globalen Lieferfirma aufsteigen. Am Freitag geht das Unternehmen an die Börse - es wird wohl der größte Börsengang eines Tech-Start-ups seit Rocket Internet und Zalando im Herbst vor etwa drei Jahren. Investoren erwarten den Start mit Spannung: Denn sie erhoffen sich eine Antwort auf die Frage, ob die heimische Digitalwirtschaft endlich wieder ein großes Zugpferd erfolgreich an den Kapitalmarkt bringen kann.

Vor allem für Oliver Samwer, Chef der Start-up-Fabrik Rocket Internet, geht es um sehr viel. Denn Rocket Internet hält rund 35 Prozent an Delivery Hero. Scheitert Delivery Hero, stürzt auch die Rocket-Aktie ab.

Samwer unter Druck

Samwers Start-up-Schmiede hat länger keine Firma mehr ausgespuckt, die mit großem Gewinn verkauft oder an die Börse gebracht werden konnte. Dabei ist genau das sein Geschäftsmodell: wachstumsstarke Internetgeschäfte mit viel Kapitaleinsatz in den Markt pressen und dann für ein Vielfaches wieder verkaufen. Delivery Hero ist Samwers vielleicht letzte Hoffnung, seinen Aktionären in diesem Jahr eine positive Nachricht zu liefern. Zuletzt waren Rocket-Aktionäre arg gebeutelt.

Delivery Hero will mit dem Börsengang Millionen einsammeln, um den Kampf gegen den niederländischen Dauer-Konkurrenten Takeaway endgültig für sich zu entscheiden. Die Niederländer sind hierzulande bekannt mit ihren Lieferdienst-Marken Lieferando und Deliveroo. Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg und seine Mannschaft führen die Marken Lieferheld, Foodora und Pizza.de ins Rennen. Stadt für Stadt ringen die beiden Kontrahenten um Kunden und Restaurants. Beide betreiben einen extrem hohen Marketingaufwand, allein Delivery Hero gab 2016 für TV- und Radiowerbung 106 Millionen Euro aus.

"Der Börsengang kommt für Delivery Hero genau zur richtigen Zeit. Mit dem frischen Kapital kann das Unternehmen den Wettbewerb mit der internationalen Konkurrenz aufnehmen", sagt Tobias Göbbel, Partner bei der Unternehmensberatung Roland Berger.

Branchenexperten wie er sprechen beim Markt für Lieferdienste von einer Tendenz zu "Duopol-Märkten". "Ein, höchstens zwei Unternehmen können pro Land dauerhaft überleben - der Rest wird normalerweise verdrängt", sagt Göbbel.

Delivery Hero Niklas Östberg, Gründer von Delivery Hero

Doch hat man einmal den Markt erobert, ist das Geschäftsmodell extrem lukrativ: Delivery Hero vermittelt über seine Internetplattformen wie Lieferheld.de Bestellungen an Restaurants. Rund zehn Prozent Vermittlungsgebühr kassiert das Unternehmen je Bestellung, der Ausfahrservice bleibt aber an den Restaurants hängen - das klingt wie eine Lizenz zum Geldrucken. Zudem kann das Modell leicht auf der ganzen Welt ausgerollt werden. Delivery Hero ist inzwischen weltweit in mehr als 40 Ländern tätig und arbeitet mit 150.000 Restaurants zusammen.

Wachstumsraten von 23 Prozent

Und das Wachstumspotenzial ist enorm: Experten der Unternehmensberatung Roland Berger gehen davon aus, dass der Markt für Essenslieferservices allein in Deutschland jährlich um 23 Prozent wachsen wird - das sind Wachstumsraten, von denen Dax-Unternehmen nur träumen können. Allein bis 2021 soll das Geschäftsvolumen in Deutschland 6,5 Milliarden Euro erreichen.

Denn immer mehr Großstädter bestellen lieber online, anstatt selbst zu kochen. Auch viele Geschäftsleute ordern sich zur Mittagspause einen Salat ins Büro, statt auswärts zu essen. Kein Wunder also, dass auch Branchenriesen wie Amazon und Uber in den Markt einsteigen wollen.

Diese Wachstumsaussichten beflügeln die Fantasie der Investoren. Sie setzen darauf, dass sich die Aktien der deutschen Lieferkette an der Börse ähnlich gut entwickeln wie die der internationalen Konkurrenz. Die Aktien der niederländischen Lieferdienstgruppe Takeaway legten allein im vergangenen Jahr um rund 56 Prozent zu. Auch die Aktien des US-Anbieters Grabhub und der britischen Kette Just Eat entwickeln sich prächtig.

Doch es ist noch völlig unklar, ob sich Delivery Hero am Ende im harten Wettbewerb durchsetzen kann, schon jetzt drücken die hohen Marketingausgaben auf die Margen. "Wir sind auf einen langen Kampf eingestellt", sagte Delivery-Hero-Chef Östberg jüngst dem manager magazin.

300 Millionen Euro Verlust im vergangenen Jahr

Noch immer schreibt das Unternehmen hohe Verluste, im vergangenen Jahr waren es allein rund 300 Millionen Euro. Doch das ist für Start-ups nicht ungewöhnlich, die sich in neuen Märkten behaupten müssen. Auch Fernbus-Anbieter oder Online-Händler schrieben jahrelang Verluste, bevor sie profitabel wurden.

Kopfschmerzen bereiten den Investoren aber die eigenen Kurierdienste des Unternehmens unter der Marke Foodora. Das Start-up beschäftigt eine Horde von Lieferfahrern, die in Großstädten ganze Menüs von Restaurants an Kunden ausliefern. Doch gerade in dieser Sparte schreibt Delivery Hero hohe Verluste und ist weit entfernt davon profitabel zu sein. Denn das Unternehmen muss im Gegensatz zum Kerngeschäft eine eigene Flotte an Fahrern bezahlen und die Fahrer sind nicht immer rund um die Uhr voll ausgelastet - das treibt die Kosten nach oben.

Dennoch setzen Östberg und seine Mannschaft gerade auf diesen Dienst große Hoffnungen. Denn in diesem Segment kontrolliert Delivery Hero die gesamte Lieferkette: Die Qualität der ausgelieferten Essen ist oftmals höher, zudem gelten Foodora-Kuriere freundlicher als die Fahrer der gewöhnlichen Pizzabude von nebenan. Hinzu kommt: Foodora kassiert 30 Prozent Provision je ausgelieferter Speise - das ist üppig.

Das Interesse an den Delivery-Hero-Aktien ist enorm, heißt es aus Finanzkreisen. Denn in diesem Jahr hat es trotz neuer Börsenhöchststände kaum Parkettneulinge gegeben - die Gier nach einem neuen Zalando ist groß in Deutschland. Delivery Hero reizte die Preisspanne voll aus und teilte die Aktien zu 25,50 Euro zu, wie das Unternehmen in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Damit wird das Start-up mit 4,39 Milliarden Euro bewertet.