MeToo Deloitte entließ 20 Partner wegen sexueller Belästigung und Mobbing

Die britische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte hat nach eigenen Angaben in den vergangenen vier Jahren 20 Mitglieder des höheren Managements wegen sexueller Belästigung oder Mobbing entlassen. Das sagte der England-Chef des Unternehmens, David Sproul, in einem Interview mit der "Financial Times".

"Wir werden alle Menschen entlassen, die sich unangemessen verhalten. Niemand ist davon befreit", sagte Sproul. Leider habe es eine Reihe von Partnern innerhalb des Unternehmens gegeben, die andere etwa gemobbt oder sexuell belästigt hätten.

Für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft arbeiten in Großbritannien rund 1000 Partner; es ist die ranghöchste Stufe, die die Mitarbeiter erreichen können. Weltweit arbeiten für das Unternehmen rund 286.000 Mitarbeiter.

Deloitte ist damit die erste der vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die im Zuge der #MeToo-Bewegung den Umfang ihrer Entlassungen öffentlich macht. Die Konkurrenten Ernst & Young (EY), PricewaterhouseCoopers (PwC) und KPMG haben sich bisher nicht dazu geäußert, in welchem Ausmaß sie Mitarbeiter wegen Vorfällen dieser Art entlassen haben.

Im Zuge der Untersuchungen hat Deloitte laut Sproul bestehende Leitlinien für ein angemessenes Verhalten unter Mitarbeitern "verstärkt". Dazu gehörten etwa auch Regeln über den Umgang mit Kollegen nach der Arbeit. "Du kannst dich nicht mit einem Mitarbeiter mit einer niedrigeren Position in einer Bar treffen und annehmen, dass er oder sie auf dich steht und auf der Suche nach einem One-Night-Stand ist. Das geht einfach nicht", sagte Sproul der "Financial Times".