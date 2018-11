Pünktlichkeit und Service Kontrolleure fordern von Deutscher Bahn zügige Besserung

Die Bahn-Spitze um Konzernchef Richard Lutz hatte sich seit Wochen auf diesen Termin vorbereitet - nun haben die Aufsichtsräte des Staatskonzerns in einer zweitägigen Klausur Rückendeckung für höhere Ausgaben gegeben. Die Kontrolleure mahnten zugleich in deutlichen Worten Besserung an. Aufsichtsratschef Michael Odenwald erwarte nun, dass "festgestellte Defizite beseitigt" und Chancen "zügig und konsequent angepackt" werden, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns.

Dazu wollen die Kontrolleure der Bahn offenbar deutlich mehr Geld für Investitionen zugestehen. Der Konzern werde "in den kommenden Jahren auf Rekordniveau in Mitarbeiter, Infrastruktur, rollendes Material, Qualität und Digitalisierung investieren", teilte die Bahn mit. Nach einer umfangreichen Analyse habe der Vorstand "jeweils eine Reihe von Verbesserungsmaßnahmen" für die Bereiche Infrastruktur, Fern-, Nah- und Güterverkehr vorgelegt.

Allerdings gab der Konzern keine konkrete Zahl über die Höhe der geplanten Investitionen bekannt. Ebenso unklar ist, wie viel der Bund als Eigentümer beisteuern wird. Dazu sind in nächster Zeit Gespräche zwischen Vorstand und Verkehrsministerium geplant.

Zuvor war aus dem Unternehmen die Summe von fünf Milliarden Euro bekannt geworden, die allein in den kommenden vier Jahren zusätzlich nötig sei, um Pünktlichkeit und Kapazitäten zu erhöhen. Diesen Betrag wolle die Bahn aber selbst aufbringen, hatte Vorstandschef Richard Lutz am Dienstag klargestellt. Von Aufsichtsratsinsidern verlautete nun am Freitag, der Investitionsstau bei der Bahn belaufe sich derzeit auf 50 Milliarden Euro.

Die nun geplanten höheren Investitionen sollen der Bahn zufolge vor allem für den "Erhalt und Ausbau der Infrastruktur sowie der zügigen Beseitigung von Engpässen" genutzt werden.

Defizite gibt es tatsächlich viele. So kamen etwa im Oktober nur 71,8 Prozent der Züge pünktlich an ihre Ziele. Eigentlich hatte der Konzern bereits für dieses Jahr eine Quote von 82 Prozent geplant. Wegen der schlechten Pünktlichkeitsquote hatte die Bahn erst vor wenigen Tagen ihren bisherigen Fernverkehr-Vorstand Kai Brüggemann abgelöst - und durch den bisherigen Fahrplanchef Philipp Nagl ersetzt.

Nach einem Bericht des ARD-Magazins "Kontraste" fehlen derzeit rund 5800 Mitarbeiter im "betriebskritischen Bereich" des Zugverkehrs. Darüber hinaus seien im Sommer lediglich 20 Prozent der eingesetzten ICE-Züge "voll funktionsfähig" unterwegs gewesen.

