Streit über Vorstand Deutscher Bahn droht Führungschaos

Alexander Dobrindt hat dieser Tage wahrlich anderes im Kopf, als die Deutsche Bahn. Zwar ist er als Bundesverkehrsminister formal noch für den Staatskonzern zuständig. Doch seit den Bundestagswahlen ist er auch der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Statt um unpünktliche Züge, die Baustellen-Katastrophe bei Raststatt oder die Gleisschäden durch Herbststurm Xavier kümmert Dobrindt sich darum, seine arg gerupfte CSU für Koalitionsverhandlungen in Stellung zu bringen.

Aber die Vergangenheit als Verkehrsminister holt ihn wieder ein, denn bei der Bahn droht Chaos in der Chefetage. Drei neue Vorstände sollen in der Aufsichtsratssitzung am Donnerstag gewählt werden, doch um einen wichtigen Posten gibt es Streit. "Da sind zwei Züge, die mit hohem Tempo aufeinander zurasen", so beschreibt ein Aufsichtsratsmitglied die Lage bei der Bahn. Unversöhnlich stehen sich Bahn-Spitze und Dobrindt auf der einen, und Arbeitnehmerseite und SPD-regiertes Bundeswirtschaftsministerium auf der anderen Seite gegenüber.

Durchwachsene Bilanz

Es geht um den Kandidaten für den Vorstand Güterverkehr, Jürgen Wilder. Bei einer Abstimmung würde der Ex-Siemens-Manager die benötigte Zwei-Drittel-Mehrheit wohl deutlich verfehlen, heißt es aus Aufsichtsratskreisen. Nicht nur die SPD-Vertreter, auch viele Arbeitnehmervertreter sind gegen Wilder. Der Manager führt seit 2015 die Güterverkehrssparte der Bahn, DB Cargo, mit durchwachsenem Erfolg.

Deutsche Bahn Jürgen Wilder

Zwar weist DB Cargo in den ersten Monaten dieses Jahres bessere Zahlen auf als erwartet; gleichzeitig fehlen dem Unternehmen mittlerweile aber Mitarbeiter, nachdem erst im vergangenen Jahr ein großer Personalabbau beschlossen worden war. Auch konnte Wilder den Aufsichtsrat der Bahn bisher nicht von seiner Strategie für die Cargo-Sparte überzeugen. Zweimal präsentierte der Manager diese vor dem Gremium, beide Male schickten ihn die Aufsichtsräte wieder nach Hause, ohne die Strategie anzunehmen.

Wegen Wilder kam es diesen Sommer bereits zum Eklat. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries äußerte nicht nur öffentlich ihren Unmut über Wilder, sondern wies auch ihren Staatssekretär Uwe Beckmeyer (SPD) im Aufsichtsrat an, gegen den DB-Mann zu votieren - ein heikler Vorgang, da Aufsichtsratsmitglieder formal unabhängig sind.

Die dritte Blamage in einem Jahr?

Die Causa Wilder könnte auch einen weiteren mächtigen Eisenbahner das Amt kosten: den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Utz-Hellmuth Felcht. Für ihn wäre es die dritte Personal-Blamage innerhalb von zehn Monaten. Zuerst hatte Anfang des Jahres der damalige Bahn-Chef Rüdiger Grube völlig überraschend sein Amt aufgegeben. Seitdem gilt Felcht als beschädigt. Dann war im Juli eine Aufsichtsratssitzung kurzfristig abgesagt worden - schon damals, weil Wilders Wahl in Gefahr war. Und nun droht die nächste Pleite.

REUTERS Utz-Hellmuth Felcht

Dabei hatte Felcht sich bemüht, einen Kompromiss zu finden. Monatelang hatte eine Findungskommission nach geeigneten Kandidaten für die drei Posten gesucht. Kompetent mussten sie sein, aber es sollte auch ein sichtbares Zeichen der Gleichberechtigung im Vorstand der Bahn gesetzt werden. Darauf legte vor allem die SPD großen Wert, die ihren Einfluss über das Wirtschaftsministerium und die SPD-Bundestagsabgeordnete Kirsten Lühmann auf den Konzern ausübt.

Für zwei der drei Posten gab es unumstrittene Kandidaten. Für den dritten Posten, den Güterverkehr, schlug die Findungskommission nach langem Suchen schließlich Wilder vor. Doch Lühmann und Zypries wollten da nicht mitgehen - und das wurde mitten im Wahlkampf öffentlich. Die SPD-Frauen favorisierten die Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe, Sigrid Nikutta.

Dobrindt soll es richten

Aufsichtsratschef Felcht hoffte, dass sich die Lage nach der Bundestagswahl entspannen würde, doch so kam es nicht. Nun, wenige Tage vor der entscheidenden Sitzung, muss also Verkehrsminister Dobrindt ran.

Wie könnte eine Lösung aussehen? Die Gegner von Wilder stellen sich das so vor: Dobrindt müsse, zusammen mit dem Bahnvorsitzenden Richard Lutz, Wilder dazu drängen, seine Kandidatur zurückzuziehen. Natürlich müsse man ihm eine goldene Brücke bauen, entweder auf einen lukrativen Posten im Konzern, oder aber außerhalb, vielleicht sogar bei seinem ehemaligen Arbeitgeber Siemens.

Im gleichen Zug wollen Gewerkschaften und SPD-Seite ihren Gegnern entgegenkommen. Man würde nicht mehr weiter auf BVG-Chefin Nikutta als Güter-Vorstand beharren. "Sie ist mittlerweile in dem ganzen Durcheinander selber beschädigt worden", heißt es in ihrem Lager.

Dobrindt muss also einen Spagat hinbekommen: für die Koalitionsverhandlungen den Einpeitscher spielen, bei der Bahn den Diplomaten. Zunächst müsste er dafür sorgen, dass am Donnerstag nur über die zwei unumstrittenen Kandidaten abgestimmt wird. Und dann muss ein neuer Kandidat gefunden werden, oder genauer gesagt, eine Kandidatin. "Die Findungskommission hatte noch eine Reihe anderer, möglicher Frauen ausgewählt", sagt ein Aufsichtsratsmitglied. In diesem Kreis solle man sich umschauen.

Die Headhunter können dann wohl auch gleich einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden suchen. Zum Glück müsste sich damit allerdings nicht mehr Dobrindt herumschlagen. Das kann er seinem Nachfolger überlassen. Geht es nach der CSU, bliebe das Ministerium in bayerischer Hand. Der jetzige CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer gilt als Anwärter auf das Ministeramt. Den polternden General verbindet mit Dobrindt, das ihm eine entscheidende Eigenschaft fehlt: diplomatisches Geschick.