Verspätungen und Güterverkehr Deutsche Bahn senkt Gewinnerwartung

Wer zu spät kommt, den bestraft der Kunde: Die Deutsche Bahn gibt wegen Problemen beim Schienengüter-Verkehr und der Pünktlichkeit ihren Gewinnplan auf.

In diesem Jahr werde nur noch mit einem Betriebsgewinn von 2,1 Milliarden Euro statt wie bisher mindestens 2,2 Milliarden Euro gerechnet, gab der Konzern bekannt.

Schon im Februar teilte die Bahn mit, dass in diesem Jahr besonders viele Baustellen anstehen, die Verspätungen verursachen, und kündigte eine Rekordinvestition von 9,3 Milliarden Euro an. In Spitzenzeiten baut der Konzern in diesem Jahr an 800 Orten gleichzeitig.

SPIEGEL ONLINE; Quelle: Deutsche Bahn AG

Nach eigenen Angaben bezahlte die Bahn 100 Millionen Euro aufgrund der Verspätungen. Im Fernverkehr verspäteten sich sieben von acht Zügen um mehr als sechs Minuten.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging im ersten Halbjahr 2018 um mehr als 17 Prozent auf 974 Millionen Euro zurück. Neben der Güterbahn lag auch das Ergebnis im Regionalverkehr deutlich unter dem Vorjahresergebnis.

"Menschen sind mobil wie nie"

Der Konzernumsatz hingegen legte leicht zu. Denn trotz aller Querelen stiegt die Zahl der Fahrgäste erheblich an. Im Fernverkehr mit ICE und IC zählte die Deutsche Bahn 70,9 Millionen Reisende, das waren 3,8 Prozent mehr als in der ersten Jahreshälfte 2017.

"Die Menschen sind mobil wie nie", stellte Bahnchef Richard Lutz fest. Dabei sei die Bahn für immer mehr Bürger "der Schlüssel für eine erfolgreiche Klima- und Verkehrswende". Auch die internationalen Gesellschaften DB Arriva und DB Schenker verbuchten steigende Umsätze

Lutz räumte allerdings ein, dass die Pünktlichkeit von ICE und IC unbefriedigend sei. "Wir kämpfen weiter um jede Minute." Er gehe aber davon aus, dass die Investitionen etwa in ein Lagezentrum für Pünktlichkeit Wirkung zeigen würden.

Im Jahresschnitt eine Pünktlichkeit von mehr als 80 Prozent sei zwar nicht mehr zu schaffen. "Im zweiten Halbjahr erwarten wir aber eine Trendwende." Dies gelte auch für die Geschäftsentwicklung insgesamt, die sich nach dem deutlich schwächeren ersten Halbjahr bessern werde.

Große Probleme im Güterverkehr

Dies gilt laut Geschäftsbericht nur eingeschränkt für die Güterbahn DB Cargo. Der einstige Monopolist hat hier nur einen Marktanteil von rund 50 Prozent. Im ersten Halbjahr ging die Transportleistung erneut um fast sieben Prozent, der Betriebsgewinn lag um rund 100 Millionen Euro unter dem Vorjahreszeitraum.

Lutz machte dafür unter anderem Auswirkungen des Bahnstreiks in Frankreich und den Frühjahrssturm "Friederike" verantwortlich. Er räumte aber ein, es gebe auch hausgemachte Probleme.

Seit drei Jahren laufen Sanierungsversuche der Sparte. Die Bundesregierung erhofft sich einen klimafreundlicheren Güterverkehr - weniger LKW-Flotten auf den Autobahnen. Erfolge gab es bislang keine.

Steuerzahler soll nicht wieder aushelfen

Trotz der schwächeren Zahlen zeigte sich Lutz zuversichtlich, dass die Schulden des Staatskonzerns nicht über 20 Milliarden Euro klettern würden.

Sollte die Kreditwürdigkeit abgestuft werden, müsste die hochverschuldete Bahn mehr Zinsen zahlen. Der Steuerzahler keinesfalls erneut dem Unternehmen unter die Arme greifen müssen. Der Bund hatten schon 2016 die Bahn mit einer milliardenschweren Kapitalerhöhung stützen müssen.